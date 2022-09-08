Як повідомив на онлайн-трансляції НБУ Сергій Ніколайчук, заступник голови монетарного комітету, передає 24 канал, що облікова ставка залишається на рівні 25%, як це було і раніше.

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Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та контролю за інфляційними процесами. Водночас актуальними є заходити з посилення монетарної трансмісії та подальшого підвищення привабливості гривневих активів, які на разі опрацьовує Нацбанк,

– додає Сергій Ніколайчук.

До слова, у серпні інфляція сягнула 23% відсотків. Загальноцінова динаміка була стриманішою, ніж очікувалося. Попри все, інфляційний тиск залишається значним через наслідки війни.

Облікова ставка - це інструмент Нацбанку, за допомогою якого регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то НБУ збільшує облікову ставку. Тоді ж зростають ставки по кредитах та депозитах. І навпаки, коли інфляція контрольована і на низькому рівні, облікову ставку знижують, а разом з нею дешевшають кредити та депозити.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомляє, що підстав для зміни офіційного обмінного курсу гривні до долара зараз НБУ не бачить.

Також, обсяги відтоку капіталу значно зменшились останні місяці, а темпи міграції залишаються вищими, ніж припускав НБУ, що загрожує скороченням робочої сили та довгостроковими негативними ефектами для ринку праці.

Крім цього, завдяки підняттю офіційного курсу до 36,6 гривні НБУ витрачає у двічі менше на підтримання курсу. Проте через відсутність авіасполучення тепер є обмеження і проблеми щодо доставки фізичної іноземної валюти в Україну. Обіцяють, що ситуація (з відсутністю готівкової валюти) має тимчасовий характер і швидко вирішиться.

Якими були прогнози експертів

За прогнозами Василя Невмержицького, фінансового аналітика, якими він поділився з 24 каналом, облікова ставка найімовірніше залишиться на тому самому рівні що була.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Мій прогноз, що ставка залишиться найімовірніше такою, як і була, тобто 25%. Нацбанк за допомогою облікової ставки розв'язує питання монетарної грошово-кредитної політики. І основною із головних задач є питання пов'язане з інфляцією.

За словами аналітика, якби відбулося збільшення облікової ставки – це б призвело до збільшення вартості грошей для комерційних банків. Відповідно, якщо ти збільшуєш ставки по видачі кредитів рефінансування, то банки менше беруть таких коштів, тому що потім ці гроші віддають клієнтам, які у них кредитуються.

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Чим вище ставка по кредиту, тим більша вартість закладається у вартість товарів та послуг, які будуть виробляти за кошти кредиту. Отже, продукція, коштуватиме не 100 гривень, а 105 чи 110 гривень. Внаслідок цього, знижується попит на цю продукцію і зменшується інфляція, тобто не буде необхідності купувати тому, що вартість зростає. Відповідно, буде зменшуватиметься вартість і переглядатимуться технологічні процеси в собівартості цієї продукції та кількості її продажу,

– пояснює Василь Невмержицький.

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