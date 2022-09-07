Правління Нацбанку прийме рішення щодо зміни облікової ставки вже 8 вересня. У Мінфіні пишуть, що зараз у професійному середовищі вибухнули бурхливі дискусії з приводу ефективності її підвищення з 10% відразу до 25% річних на початку літа.

Читайте також Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капітал

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це інструмент Нацбанку, за допомогою якого регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то НБУ збільшує облікову ставку. Тоді ж зростають ставки по кредитах та депозитах. І навпаки, коли інфляція контрольована і на низькому рівні, облікову ставку знижують, а разом з нею дешевшають кредити та депозити.

Як розповів 24 каналу Василь Невмержицький, фінансовий аналітик, облікова ставка залишиться на тому самому рівні що була.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Мій прогноз, що ставка залишиться найімовірніше такою, як і була, тобто 25%. Нацбанк за допомогою облікової ставки розв'язує питання монетарної грошово-кредитної політики. І основною із головних задач є питання пов'язане з інфляцією.

Що буде, якщо облікову ставку збільшать

За словами аналітика, збільшення облікової ставки – це збільшення вартості грошей для комерційних банків. Відповідно, якщо ти збільшуєш ставки по видачі кредитів рефінансування, то банки менше беруть таких коштів, тому що потім ці гроші віддають клієнтам, які у них кредитуються.

Чим вище ставка по кредиту, тим більша вартість закладається у вартість товарів та послуг, які будуть виробляти за кошти кредиту. Отже, продукція, коштуватиме не 100 гривень, а 105 чи 110 гривень. Внаслідок цього, знижується попит на цю продукцію і зменшується інфляція, тобто не буде необхідності купувати тому, що вартість зростає. Відповідно, буде зменшуватиметься вартість і переглядатимуться технологічні процеси в собівартості цієї продукції та кількості її продажу,

– каже Василь Невмержицький.

До теми "Приватбанк" перестав видавати долари: українці масово скаржаться на відмови

Зміни від НБУ

У Мінфіні повідомили, що тепер населенню продаватимуть не 50% того, що банки викупили у людей з 13 серпня, а всі 100%. Це було зроблено для можливості фінустановам продавати більше долара та євро, а це, своєю чергою, опустити вартість готівкової валюти у касах.

Крім вище написаного, було прийнято рішення про заборону бізнесу купувати інвалюту, якщо вона є на рахунках. На рішення вплинуло те, що на рахунках українських компаній, за даними Нацбанку, зараз є 8,7 мільярда доларів. Та попри це, вони й надалі продовжують купляти валюту.

Анна Золотько каже, що рішення Національного банку потенційно може збільшити пропозицію готівкової валюти з боку банків на приблизно пів мільярда доларів. Звісно, залишається ще питання фізичної доставки готівкової валюти в Україну, але в цьому питанні за останні місяці теж відбулося багато позитивних змін.

Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.