Перший мільйон від заморожених російських активів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 1 мільярд доларів від США, профінансований за рахунок доходів від заморожених російських активів, передає 24 Канал.
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Як повідомив премʼєр-міністр, це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які мають виділити за рахунок використання заморожених російських активів.
Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.
Українська сторона висловила вдячність американським партнерам та Світовому банку за важливий крок у досягненні справедливості, наголосивши на сподіванні, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані та використані для відновлення України.