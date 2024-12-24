Перший мільйон від заморожених російських активів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 1 мільярд доларів від США, профінансований за рахунок доходів від заморожених російських активів, передає 24 Канал.

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Як повідомив премʼєр-міністр, це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які мають виділити за рахунок використання заморожених російських активів.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Українська сторона висловила вдячність американським партнерам та Світовому банку за важливий крок у досягненні справедливості, наголосивши на сподіванні, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані та використані для відновлення України.