Первый миллион от замороженных российских активов
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила 1 миллиард долларов от США, профинансирован за счет доходов от замороженных российских активов, передает 24 Канал.
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Как сообщил премьер-министр, это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые должны выделить за счет использования замороженных российских активов.
Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7.
Украинская сторона выразила благодарность американским партнерам и Всемирному банку за важный шаг в достижении справедливости, подчеркнув надежду, что все суверенные российские активы будут конфискованы и использованы для восстановления Украины.