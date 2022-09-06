Про проблему повідомили клієнти державного банку на форумі Мінфіну. Банк просто скасовує видачу переказу в іноземній валюті, яку було замовлено заздалегідь.

У банку ж заявили, що проблеми з готівковою валютою нині є у кожному банку в країні.

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Тричі замовляла готівку в іноземній валюті та тричі банк скасовує. Наразі замовила ще раз, очікую на повідомлення,

– пише клієнтка "Приватбанку".

Інші клієнти заявляють, що вони втрачають 10% на різниці банківського та реального курсу через те, що змушені переказувати гроші на гривневі карти внаслідок цієї проблеми.

Реакція банку

Свою позицію представники установи пояснюють проблемами у логістиці.

Ваші заявки на замовлення готівки були скасовані через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми просимо вибачення за завдані незручності,

- повідомляє "Приватбанк".

Прессекретар банку Олег Серга, в коментарі РБК-Україна, розповів, що в серпні "Приватбанк" замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок. У вересні ця кількість ще збільшилась.

В міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені, впевнений Олег Серга.

Важливо! НБУ дозволив продавати 100% готівки. Це було зроблено для можливості фінустановам продавати більше долара та євро, а це, своєю чергою, опустити вартість готівкової валюти у касах.

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Чому долар росте

За даними "Мінфіну", 6 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 5 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,83 гривні за долар (+15 копійок).

Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро.

Очевидна причина подорожчання готівкового долара – війна росії проти України, яка зупинила велику частину бізнесу та обірвала низку експортних шляхів.

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