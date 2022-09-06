Про проблему повідомили клієнти державного банку на форумі Мінфіну. Банк просто скасовує видачу переказу в іноземній валюті, яку було замовлено заздалегідь.
У банку ж заявили, що проблеми з готівковою валютою нині є у кожному банку в країні.
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Тричі замовляла готівку в іноземній валюті та тричі банк скасовує. Наразі замовила ще раз, очікую на повідомлення,
– пише клієнтка "Приватбанку".
Інші клієнти заявляють, що вони втрачають 10% на різниці банківського та реального курсу через те, що змушені переказувати гроші на гривневі карти внаслідок цієї проблеми.
Реакція банку
Свою позицію представники установи пояснюють проблемами у логістиці.
Ваші заявки на замовлення готівки були скасовані через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми просимо вибачення за завдані незручності,
- повідомляє "Приватбанк".
Прессекретар банку Олег Серга, в коментарі РБК-Україна, розповів, що в серпні "Приватбанк" замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок. У вересні ця кількість ще збільшилась.
В міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені, впевнений Олег Серга.
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Чому долар росте
- За даними "Мінфіну", 6 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 5 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,83 гривні за долар (+15 копійок).
- Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро.
- Очевидна причина подорожчання готівкового долара – війна росії проти України, яка зупинила велику частину бізнесу та обірвала низку експортних шляхів.