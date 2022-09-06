О проблеме сообщили клиенты государственного банка на форуме Минфина. Банк просто отменяет выдачу перевода в иностранной валюте, которая была заказана заранее.

В банке же заявили, что проблемы с наличной валютой сейчас есть у каждого банка в стране.

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Трижды заказывала наличные деньги в иностранной валюте и трижды банк отменяет. Пока заказала еще раз, ожидаю сообщения,

– пишет клиентка "Приватбанка".

Другие клиенты заявляют, что они теряют 10% на разнице банковского и реального курса из-за того, что вынуждены переводить деньги на гривневые карты в результате этой проблемы.

Реакция банка

Свою позицию представители учреждения объясняют проблемами логистики.

Ваши заявки на заказ наличных были отменены из-за временных сложностей в логистике долларовых банкнот из-за рубежа. Мы просим прощения за причиненные неудобства,

– сообщает "Приватбанк".

Пресссекретарь банка Олег Серга, в комментарии РБК-Украина, рассказал, что в августе "Приватбанк" заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок. В сентябре это количество еще увеличилось.

По мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены, уверен Олег Серга.

Важно! НБУ разрешил продавать 100% наличных. Это было сделано для возможности финучреждениям продавать больше доллара и евро, а это в свою очередь опустить стоимость наличной валюты в кассах.

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Почему доллар растет

По данным Минфина, 6 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений против 5 сентября). В то время как продают валюту в банках за 40,83 гривны за доллар (+15 копеек).

Уже полтора месяца украинская гривна держится на уровне около 40 долларов и евро.

Очевидная причина подорожания наличного доллара – война россии против Украины , которая остановила большую часть бизнеса и оборвала ряд экспортных путей.

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