У Мінфіні повідомили, що тепер населенню продаватимуть не 50% того, що банки викупили у людей з 13 серпня, а всі 100%. Це було зроблено для можливості фінустановам продавати більше долара та євро, а це, своєю чергою, опустити вартість готівкової валюти у касах.

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Які зміни ввів НБУ

Крім вище написаного, було прийнято рішення про заборону бізнесу купувати інвалюту, якщо вона є на рахунках. На рішення вплинуло те, що на рахунках українських компаній, за даними Нацбанку, зараз є 8,7 мільярда доларів. Та попри це, вони й надалі продовжують купляти валюту.

Рішення НБУ знизить попит на долар на безготівковому ринку, а це заощадить золотовалютні резерви.

Також, компанії тепер можуть купувати валюту в рамках реструктуризації зовнішніх кредитів.

З початку повномасштабної війни українським компаніям заборонили розраховуватись з іноземними кредиторами. Це було зроблено, щоб зупинити відтік капіталу з України та знизити тиск на валютні резерви.

Купувати валюту дозволили не всім українським компаніям, лише тим, хто:

має відсутню прострочену заборгованість;

немає податкових боргів;

продовжує господарську діяльність після 23 лютого 2022 року та інше.

Як вплине рішення Нацбанку на готівковий курс

Дозвіл від НБУ продавати населенню готівкову валюту в межах 100% придбаної в фізосіб безготівкової валюти, починаючи з 13 квітня, збільшить пропозицію іноземної валюти. Від початку квітня банки придбали у безготівковій формі близько 1,1 мільярда доларів в населення.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Тобто рішення Національного банку потенційно може збільшити пропозицію готівкової валюти з боку банків на приблизно півмільярда доларів. Звісно, залишається ще питання фізичної доставки готівкової валюти в Україну, але в цьому питанні за останні місяці теж відбулося багато позитивних змін.

Як розповіла експертка 24 каналу, з іншого боку, за останніми даними попит на готівкову валюту у серпні суттєво зріс та склав 1,35 мільярда доларів. При цьому вперше від початку війни сальдо готівкових операцій було від’ємним – тобто українці придбали на 107 мільйонів доларів більше, ніж продали валюти. Якщо такі тенденції залишатимуться актуальними й у вересні, вони трохи компенсуватимуть позитивний ефект від рішення НБУ.

Зрештою, на мою думку, готівковий курс найближчими тижнями буде знаходитись в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар,

– додала Анна Золотько.

Натомість Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, каже, що якщо раніше банкам не дуже несли тієї валюти, й вони могли продавати половину від тієї невеликої кількості, то зараз вони зможуть продавати вже більше, але, знову ж таки, від невеликої кількості.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Нацбанк у тих умовах складних, у яких опинився, намагається "трішки прикрутити гайки" в одному місці, а потім трішки в іншому. Це звичайно покращить ситуацію. От, наприклад, зменшить відплив капіталу за кордон.

Чи можна придбати валюту в касах банків за новими правилами

За словами Анни Золотько, на ринку іноді виникають невеличкі проблеми з продажем саме готівкової валюти, адже канали постачання від початку війни суттєво змінилися, логістика стала значно важчою. Раніше готівкову валюту за потреби завозили літаками, наразі цей спосіб є недоступним через війну.

Хоч банки, особливо великі, вже налагодили доставку готівки в Україну, цей процес є досить інерційним та може призводити до тимчасових розривів. Але загалом системної проблеми з купівлею готівкової валюти наразі немає, – зазначає експертка.

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Що буде із золотовалютними резервами?

Суттєвого впливу на золотовалютні резерви рішення НБУ не чинитимуть. Навіть у найважчому сценарії усі послаблення як відносно готівкового, так і щодо безготівкового сегментів теоретично можуть призвести до додаткового збільшення попиту на 1 мільярд доларів.

Але, по-перше, я не вірю, що йтиметься саме про цей обсяг, а по-друге, він не буде миттєвим. Крім того, слід зважати на нове суттєве обмеження, яке було внесено для юросіб тією ж постановою. Відсьогодні банки не мають виконувати заявок на купівлю валюти імпортерами, якщо на їх рахунках достатньо коштів в іноземній валюті для платежу по контракту,

– каже Анна Золотько.

І додає, що, водночас зовнішньо-торгівельний баланс залишається від’ємним. Тож тиск на золотовалютні резерви є актуальним і наразі компенсується здебільшого надходженням міжнародної допомоги.

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