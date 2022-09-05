В той час як офіційний курс долара від НБУ зафіксований на рівні 36,57 гривні, готівковий курс в обмінниках та на чорному ринку суттєво відрізняється.

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Чому дорожчає долар

Очевидна причина подорожчання готівкового долара – війна росії проти України, яка зупинила велику частину бізнесу та обірвала низку експортних шляхів.

Що впливає на курс

"Друк грошей". З початку повномасштабної війни Нацбанк здійснив додаткову емісію гривні на суму 285 мільярдів гривень (станом на 1 вересня).

З початку повномасштабної війни Нацбанк здійснив додаткову емісію гривні на суму 285 мільярдів гривень (станом на 1 вересня). Міжнародна фінансова допомога . Україна потребує 5 – 7 мільярдів доларів щомісячно. На жаль, такої допомоги ми не отримуємо.

. Україна потребує 5 – 7 мільярдів доларів щомісячно. На жаль, такої допомоги ми не отримуємо. Традиційна активізація ділового сезону з початком осені не настала, тож валюта під імпорт не міняється так активно.

з початком осені не настала, тож валюта під імпорт не міняється так активно. Загальний ріст цін . Інфляція продовжує зростати.

. Інфляція продовжує зростати. Воєнні ризики, а саме удари ворога по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період.

Андрій Шевчишин керівник відділу аналітики Libertex Group На жаль, ми не можемо бути впевнені в тому, що міжнародна фінансова допомога надходитиме вчасно і в необхідних об’ємах. І це важливий фактор, який впливатиме на макроекономічну стабільність України і курс гривні зокрема

Прогнози для курсу долара

Базовий сценарій

Скоріш за все гривня продовжить девальвацію, і вже під кінець року українці побачать в обмінниках 50 гривень за долар і більше. Великою мірою це залежатиме від масштабів емісії та об’ємів зовнішньої допомоги.

Цей сценарій можливий за умов:

НБУ продовжить дофінансовувати бюджет друком гривні;

ставки держоблігацій залишаться низькими (значно нижчими за облікову ставку)

вільна гривня не буде виводитися з ринку;

зовнішня підтримка буде низькою;

ситуація на фронті кардинально не міняється.

Зверніть увагу! Негативний сценарій передбачає девальвацію гривні до 80 – 90 гривень за долар.

Позитивний сценарій

Якщо ситуація на війні покращиться на користь України, то це стимулюватиме економічне відновлення України та приплив інвестицій. За такого оптимістичного сценарію, готівкова гривня може залишитися в діапазоні 40 – 45 гривень за долар, вважає Шевчишин.

Водночас керівник департаменту аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що за відсутності негативних новин гривня може навіть злегка зміцнитися та бути в коридорі 38 – 40 гривень за долар до кінця 2022 року.

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