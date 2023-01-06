Що сприятиме курсовій стабільності

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.

Зверніть увагу Найгірший результат за всю незалежність: в Мінекономіки оцінили падіння ВВП України у 2022 році

Курсовій стабільності сприятимуть економічні фактори:

макрофінансова допомога країн-партнерів – за грудень Україна отримала понад 5 мільярдів доларів;

зниження темпів інфляції до 1,5 – 1,7% на місяць;

ефективна політика НБУ зі зменшення попиту на готівкову валюту внаслідок розвитку конвертаційних депозитних програм, збереження офіційного курсу та розміру облікової ставки на рівні 25%.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Крім того, спостерігається "адаптація" громадян до стресів війни: ракетні атаки 31 грудня та 1 січня не призвели до відчутних валютних коливань. Припустимо, що така психологічна стійкість суспільства – це результат ефективної роботи сил ППО, яким вдалося знищити переважну більшість ворожих ракет і БПЛА.

Стабільність і прогнозованість курсу також є результатом очікуваного та звичного "святкового" затишшя, що характеризується зменшенням кількості операцій з купівлі-продажу готівкової валюти.

Банкір додає, що на курс також впливають закономірні ознаки "інерції ринку": у найближчі тижні діятимуть тенденції, сформовані впродовж жовтня – грудня 2022 року.

Таким чином, очікується, що наступного тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар,

– прогнозує Марченко.