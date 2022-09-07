Правление Нацбанка примет решение об изменении учетной ставки уже 8 сентября. В Минфине пишут , что сейчас в профессиональной среде разразились бурные дискуссии по поводу эффективности ее повышения с 10% сразу до 25% годовых в начале лета.
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Что такое учетная ставка
Как рассказал 24 каналу Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, учетная ставка останется на том же уровне, что и была.
Мой прогноз, что ставка останется вероятнее такой, как и была, то есть 25%. Нацбанк с помощью учетной ставки решает вопросы монетарной денежно-кредитной политики. И основной из главных задач является вопрос, связанный с инфляцией.
Что будет, если учетную ставку увеличат
По словам аналитика, увеличение учетной ставки – это увеличение стоимости денег для коммерческих банков. Соответственно, если ты увеличиваешь ставки по выдаче кредитов рефинансирования, то банки меньше берут таких средств, потому что потом эти деньги отдают кредитуемым у них клиентам.
Чем выше ставка по кредиту, тем больше стоимость закладывается в стоимость товаров и услуг, которые будут производить за счет кредита. Следовательно, продукция будет стоить не 100 гривен, а 105 или 110 гривен. Вследствие этого снижается спрос на эту продукцию и уменьшается инфляция, то есть не будет необходимости покупать потому, что стоимость растет. Соответственно, будет уменьшаться стоимость и будут пересматриваться технологические процессы в себестоимости этой продукции и количестве ее продаж,
– говорит Василий Невмержицкий.
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Изменения от НБУ
- В Минфине сообщили, что теперь населению будут продавать не 50% того, что банки выкупили у людей с 13 августа, а все 100% . Это было сделано для возможности финучреждениям продавать больше доллара и евро, а это в свою очередь опустить стоимость наличной валюты в кассах.
- Помимо выше написанного было принято решение о запрете бизнеса покупать инвалюту, если она есть на счетах. На решение повлияло то, что на счетах украинских компаний, по данным Нацбанка, сейчас 8,7 миллиарда долларов. Но несмотря на это, они и дальше продолжают покупать валюту.
- Анна Золотько говорит, что решение Национального банка потенциально может увеличить предложение наличной валюты со стороны банков примерно на полмиллиарда долларов. Конечно, остается еще вопрос физической доставки наличной валюты в Украину, но в этом вопросе за последние месяцы тоже много положительных изменений.