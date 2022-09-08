По макроэкономическому прогнозу Минэкономики, ожидается, что доллар в 2023 году достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

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По расчетам, в начале 2023 года курс доллара составит 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен за доллар. В то же время ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 4,6%, но при этом, по итогам 2022 года оно сократится на 33,2%.

Что будет с ценами

В правительстве ожидают, что цены будут продолжать стремительно расти. Инфляция составит 30,6% в 2023 году (по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

Кроме того, Минэкономики прогнозирует, что уровень безработицы должен составить 28,2%, а средняя зарплата – 18 508 гривен.

На базе макроэкономического прогноза Минэкономики, Министерство финансов составляет бюджет на следующий год. Согласно Бюджетному кодексу, текст бюджета правительство должно внести в парламент не позднее 15 сентября.

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Есть и позитивные изменения в экономике Украины

Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, рассказал 24 каналу, что в августе произошли положительные изменения в динамике торгового баланса Украины:

  • Импорт по итогам августа упал на 2,3%, а экспорт вырос более чем на 20%, а это 0,5 миллиарда долларов. То есть баланс экспорта и импорта постепенно выравнивается, а это один из главных факторов, влияющих на валютный рынок.
  • В августе 2022 года украинский экспорт вырос на 25% – среди лидеров подсолнечное масло и кукуруза.
  • В денежном эквиваленте экспортеры получили 3,36 миллиарда долларов, что на 411 миллионов долларов больше, чем в июле.

Какой гривна будет осенью