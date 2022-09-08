Курс валют в банках

По данным "Минфина", 8 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,50 гривен за доллар при покупке (+40 копеек против 7 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,28 гривны за доллар (+38 копеек).

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Важно! Это самый высокий показатель курса покупки доллара. В то же время курс продажи был выше в конце июля, когда НБУ поднял официальный курс. Вне того короткого периода это тоже рекорд.

Евро банки покупают за 39,85 гривен (+15 копеек), а продают в среднем за 40,75 гривны за евро (+20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,11 гривны (+36 копеек), а продают – за 41,73 гривны (+50 копеек), по данным finance.ua.

(+36 копеек), а продают – за (+50 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,39 гривны (+33 копейки) и продажа – 41,23 гривны (+75 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,40 гривны (+48 копеек), а продажа – 41,69 гривны (+57 копеек).

(+48 копеек), а продажа – (+57 копеек). Евро продают по 40,43 гривны (38 копеек), а покупают за 40,91 гривны (+56 копеек).

Достойно внимания Украинцы будут покупать доллар по-новому: какие важные изменения принял НБУ

Важные изменения для рынка валют

НБУ сменил правила торговли валютой. Теперь банкам разрешено продавать 100% валюты, которая была выкуплена с 13 августа.

В то же время, представители бизнеса не смогут покупать иностранную валюту, если она уже есть на их счетах.

Компании теперь могут покупать валюту в рамках реструктуризации внешних кредитов.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, отметила в комментарии 24 канала, что это решение увеличит предложение наличной валюты . Но сильного положительного эффекта нельзя ожидать, поскольку очень вырос спрос на наличные.

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