Курс валют в банках
По данным "Минфина", 7 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,10 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 6 сентября). Тогда как продают валюту в банках за 40,90 гривны за доллар (+7 копеек).
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Евро банки покупают за 39,70 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 40,50 гривны за евро (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,75 гривны (+13 копеек), а продают – за 41,23 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,06 гривны (+1 копейка) и продажа – 40,48 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны (+17 копеек), а продажа – 41,12 гривны (+24 копейки).
- Евро продают по 40,05 гривны (-4 копейки), а покупают за 40,35 гривны (без изменений).
Каким будет курс на этой неделе: прогноз
Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала, что в целом ситуация на наличном рынке оставалась спокойной и сбалансированной.
По мнению эксперта расширение возможного объема предложения иностранной валюты банками, может повлиять на наличный сегмент. Напомним, что с 6 сентября банки могут продавать весь объем приобретенной с 13 апреля у частных клиентов безналичной валюты в виде наличных. Ранее НБУ разрешал продавать лишь половину от указанного объема.
Это увеличит предложение наличной иностранной валюты от банков и усилит конкуренцию на рынке. Учитывая усиление активности банков относительно физической доставки в Украину наличной валюты, это будет стимулировать небольшое укрепление гривны в наличном сегменте. По моему мнению, до конца недели стоимость доллара будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.