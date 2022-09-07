Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,10 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 6 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,90 гривні за долар (+7 копійок).

Читайте також Українці серед лідерів: як розростається криптоспільнота

Євро банки купують за 39,70 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,50 гривні за євро (-10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,75 гривні (+13 копійок), а продають – за 41,23 гривні (+32 копійки), за даними finance.ua.

(+13 копійок), а продають – за (+32 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,06 гривні (+1 копійка) та продаж – 40,48 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,92 гривні (+17 копійок), а продаж – 41,12 гривні (+24 копійки).

(+17 копійок), а продаж – (+24 копійки). Євро продають по 40,05 гривні (-4 копійки), а купують за 40,35 гривні (без змін).

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько розповіла, що загалом ситуація на готівковому ринку залишалася спокійною та збалансованою.

На думку експерти розширення можливого обсягу пропозиції іноземної валюти банками, може вплинути на готівковий сегмент. Нагадаємо, що від 6 вересня банки можуть продавати увесь обсяг придбаної з 13 квітня в приватних клієнтів безготівкової валюти у вигляді готівки. Раніше НБУ дозволяв продавати лише половину від зазначеного обсягу.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це збільшить пропозицію готівкової іноземної валюти від банків та посилить конкуренцію на ринку. З огляду на посилення активності банків щодо фізичної доставки в Україну готівкової валюти, це стимулюватиме невелике зміцнення гривні у готівковому сегменті. На мою думку, до кінця тижня вартість долару буде знаходитись в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар.

Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.