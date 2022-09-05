Ситуация на наличном рынке

Эксперт Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, рассказала, хотя в середине недели на фоне увеличенного предложения и немного меньшего спроса курс даже выходил за нижнюю границу прогнозируемого коридора: в четверг курс покупки наличного доллара опускался до 40,4 гривны за доллар. В общем, ситуация на наличном рынке оставалась спокойной и сбалансированной.

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Изменения НБУ по регуляции валютного рынка

В понедельник Национальный банк принял ряд изменений по регуляциям валютного рынка. Одно из самых больших изменений, что может повлиять именно на наличный сегмент, касается расширения возможного объема предложения иностранной валюты банками, считает эксперт.

С завтрашнего дня (6 сентября) банки смогут продавать весь объем приобретенной с 13 апреля у частных клиентов безналичной валюты в виде наличных. Ранее НБУ разрешал продавать только половину указанного объема.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это увеличит предложение наличной иностранной валюты от банков и усилит конкуренцию на рынке. Учитывая усиление активности банков относительно физической доставки в Украину наличной валюты, это будет стимулировать небольшое укрепление гривни в наличном сегменте. На мой взгляд, до конца недели стоимость доллара будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.

Покупка/продажа валюты на межбанке

Сальдо валютных интервенций НБУ на прошлой неделе оставалось отрицательным, хотя в абсолютных цифрах их объем снизился почти вдвое по сравнению с позапрошлой неделей.

На прошлой неделе Нацбанк на межбанке:

продал 239 миллионов долларов,

приобрел 8 миллионов долларов.

Ряд решений, которые в понедельник принял Национальный банк, может временно снизить спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Хотя стратегически общий баланс спроса и предложения с учетом торгового баланса существенно не изменится в ближайшее время. Но в условиях фиксированного курса это не будет влиять на котировки на МВРУ,

– объяснила эксперт.

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