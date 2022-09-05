Ситуація на готівковому ринку
Експертка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, хоча в середині тижня на фоні збільшеної пропозиції та дещо меншого попиту курс навіть виходив за нижню межу прогнозованого коридору: в четвер курс купівлі готівкового долара опускався до 40,4 гривні за долар. Загалом ситуація на готівковому ринку залишалася спокійною та збалансованою.
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Зміни НБУ щодо регуляції валютного ринку
В понеділок Національний банк ухвалив низку змін щодо регуляцій валютного ринку. Одна з найбільших змін, що може вплинути саме на готівковий сегмент, стосується розширення можливого обсягу пропозиції іноземної валюти банками, вважає експертка.
Від завтра (6 вересня) банки зможуть продавати увесь обсяг придбаної з 13 квітня в приватних клієнтів безготівкової валюти у вигляді готівки. Раніше НБУ дозволяв продавати лише половину від зазначеного обсягу.
Це збільшить пропозицію готівкової іноземної валюти від банків та посилить конкуренцію на ринку. З огляду на посилення активності банків щодо фізичної доставки в Україну готівкової валюти, це стимулюватиме невелике зміцнення гривні у готівковому сегменті. На мою думку, до кінця тижня вартість долару буде знаходитись в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар.
Купівля/продаж валюти на міжбанку
Сальдо валютних інтервенцій НБУ минулого тижня залишалося від’ємним, хоча в абсолютних цифрах їх обсяг знизився майже вдвічі у порівняння із позаминулим тижнем.
Минулого тижня Нацбанк на міжбанку:
- продав 239 мільйонів доларів,
- придбав 8 мільйонів доларів.
Низка рішень, що їх у понеділок ухвалив Національний банк, може тимчасово знизити попит на іноземну валюту з боку імпортерів. Хоча стратегічно загальний баланс попиту та пропозиції з огляду на торгівельний баланс суттєво не зміниться найближчим часом. Але в умовах фіксованого курсу це не впливатиме на котирування на МВРУ,
– пояснила експертка.