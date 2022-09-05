Ситуація на готівковому ринку

Експертка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, хоча в середині тижня на фоні збільшеної пропозиції та дещо меншого попиту курс навіть виходив за нижню межу прогнозованого коридору: в четвер курс купівлі готівкового долара опускався до 40,4 гривні за долар. Загалом ситуація на готівковому ринку залишалася спокійною та збалансованою.

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Зміни НБУ щодо регуляції валютного ринку

В понеділок Національний банк ухвалив низку змін щодо регуляцій валютного ринку. Одна з найбільших змін, що може вплинути саме на готівковий сегмент, стосується розширення можливого обсягу пропозиції іноземної валюти банками, вважає експертка.

Від завтра (6 вересня) банки зможуть продавати увесь обсяг придбаної з 13 квітня в приватних клієнтів безготівкової валюти у вигляді готівки. Раніше НБУ дозволяв продавати лише половину від зазначеного обсягу.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це збільшить пропозицію готівкової іноземної валюти від банків та посилить конкуренцію на ринку. З огляду на посилення активності банків щодо фізичної доставки в Україну готівкової валюти, це стимулюватиме невелике зміцнення гривні у готівковому сегменті. На мою думку, до кінця тижня вартість долару буде знаходитись в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар.

Купівля/продаж валюти на міжбанку

Сальдо валютних інтервенцій НБУ минулого тижня залишалося від’ємним, хоча в абсолютних цифрах їх обсяг знизився майже вдвічі у порівняння із позаминулим тижнем.

Минулого тижня Нацбанк на міжбанку:

продав 239 мільйонів доларів,

придбав 8 мільйонів доларів.

Низка рішень, що їх у понеділок ухвалив Національний банк, може тимчасово знизити попит на іноземну валюту з боку імпортерів. Хоча стратегічно загальний баланс попиту та пропозиції з огляду на торгівельний баланс суттєво не зміниться найближчим часом. Але в умовах фіксованого курсу це не впливатиме на котирування на МВРУ,

– пояснила експертка.

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