Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 8 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 7 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,28 гривні за долар (+38 копійок).
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Євро банки купують за 39,85 гривень (+15 копійок), а продають в середньому за 40,75 гривні за євро (+20 копійок);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 41,11 гривні (+36 копійок), а продають – за 41,73 гривні (+50 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,39 гривні (+33 копійки) та продаж – 41,23 гривні (+75 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,40 гривні (+48 копійок), а продаж – 41,69 гривні (+57 копійок).
- Євро продають по 40,43 гривні (38 копійок), а купують за 40,91 гривні (+56 копійок).
Варте уваги Українці купуватимуть долар по-новому: які важливі зміни прийняв НБУ
Важливі зміни для ринку валют
- НБУ змінив правила торгівлі валютою. Тепер банкам дозволено продавати 100% валюти, яку було викуплено з 13 серпня.
- Водночас представники бізнесу не зможуть купувати іноземну валюту, якщо вона вже є на їхніх рахунках.
- Компанії тепер можуть купувати валюту в рамках реструктуризації зовнішніх кредитів.
- Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, відзнчила в коментарі 24 каналу, що це рішення збільшить пропозицію готівкової валюти. Але сильного позитивного ефекту не слід очікувати, оскільки дуже виріс попит на готівку.