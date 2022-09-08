Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 8 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 7 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,28 гривні за долар (+38 копійок).

Читайте також Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капітал

Важливо! Це найвищий показник курсу купівлі долара. Водночас курс продажу був вищим наприкінці липня, коли НБУ підняв офіційний курс. Поза тим коротким періодом це теж рекорд.

Євро банки купують за 39,85 гривень (+15 копійок), а продають в середньому за 40,75 гривні за євро (+20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,11 гривні (+36 копійок), а продають – за 41,73 гривні (+50 копійок), за даними finance.ua.

(+36 копійок), а продають – за (+50 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,39 гривні (+33 копійки) та продаж – 41,23 гривні (+75 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,40 гривні (+48 копійок), а продаж – 41,69 гривні (+57 копійок).

(+48 копійок), а продаж – (+57 копійок). Євро продають по 40,43 гривні (38 копійок), а купують за 40,91 гривні (+56 копійок).

Варте уваги Українці купуватимуть долар по-новому: які важливі зміни прийняв НБУ

Важливі зміни для ринку валют

НБУ змінив правила торгівлі валютою. Тепер банкам дозволено продавати 100% валюти, яку було викуплено з 13 серпня.

Водночас представники бізнесу не зможуть купувати іноземну валюту, якщо вона вже є на їхніх рахунках.

Компанії тепер можуть купувати валюту в рамках реструктуризації зовнішніх кредитів.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, відзнчила в коментарі 24 каналу, що це рішення збільшить пропозицію готівкової валюти. Але сильного позитивного ефекту не слід очікувати, оскільки дуже виріс попит на готівку.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.