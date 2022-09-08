За макроекономічним прогнозом Мінекономіки, очікується, що долар у 2023 році сягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

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Зверніть увагу! Макропрогнози уряду збуваються досить рідко. Макропрогноз потрібен виключно для розрахунку майбутніх доходів та видатків у бюджеті.

За розрахунками, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 гривні, а наприкінці року гривня девальвує до 50 гривень за долар. Натомість ВВП України наступного року має зрости на 4,6%, але при цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

Що буде з цінами

В уряді очікують, що ціни продовжуватимуть стрімко зростати. Інфляція складе 30,6% у 2023 році (станом червень вона складала 22,2%).

Крім цього, Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття має скласти 28,2%, а середня зарплата – 18 508 гривень.

На базі макроекономічного прогнозу від Мінекономіки, Міністерство фінансів складає бюджет на наступний рік. Відповідно до Бюджетного кодексу, текст бюджету уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня.

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Є й позитивні зміни в економіці України

Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, розповів 24 каналу, що у серпні відбулися позитивні змінити у динаміці торгового балансу України:

Імпорт за підсумками серпня впав на 2,3%, а експорт зріс більше ніж на 20%, а це +0,5 мільярда доларів. Тобто баланс експорту та імпорту поступово вирівнюється, а це один із найголовніших чинників, які впливають на валютний ринок.

В серпні 2022 український експорт зріс на 25% – серед лідерів соняшникова олія і кукурудза.

– серед лідерів соняшникова олія і кукурудза. У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 мільярда доларів, що на 411 мільйонів доларів більше, аніж у липні.

Якою гривня буде восени

Експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, вважає, що готівковий курс гривні стабілізований й у вересні може залишитись на рівні 40 – 41 гривень, про це свідчать процеси, які зараз відбуваються. Офіційний курс НБУ залишиться на рівні 36,57 гривні.

За даними "Мінфіну", 8 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (+40 копійок проти 7 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,28 гривні за долар (+38 копійок). Це найвищий показник курсу купівлі долара. Водночас курс продажу був вищим наприкінці липня, коли НБУ підняв офіційний курс. Поза тим коротким періодом це теж рекорд.

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