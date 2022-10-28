Що відбувається з ціною яєць
- 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 гривні за 1 десяток (+3 відсоткові пункти до ціни 13.10),
- 27 жовтня ціна становила 60,1 гривні за 1 десяток, що на 1 відсотковий пункт вище ціни минулого тижня.
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Відновлення поголів'я птиці
В міністерстві також зазначили, що виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку. Тож, зі слів заступника міністра аграрної політики та продовольства, орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 мільйона штук птиці, що на 35 – 40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців).
Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни.
На зростання цін вплинув:
- сезонний попит;
- значне скорочення поголів’я курей;
- падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність;
- часткова зупинка, через війну, інкубації яйця для отримання молодняку птиці.
Обсяги виробництва за різні періоди
Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 мільйонів штук яєць що на 17,3% менше за виробництво у квітні 2021 року (4 573 мільйони штук). З травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 відсоткових пунктів).
У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 мільйонів штук яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року. З початку вересня 2022 року динаміка ціна на яйця зросла з 29,91 гривні за 1 десяток в середньому по Україні до 62,01 гривень станом на 27 жовтня. При цьому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня.
Що прогнозують експерти
Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року варто очікувати зростання ціни продукту до 10%. Однією з причин подорожчання яйця можуть стати приготування українців до новорічних свят.
Чи буде яйце дорожчати? Думаю, що так. Воно буде дорожчати й ще обов'язково побачимо здорожчання яйця перед Новим Роком, коли буде ажіотажний попит, коли люди будуть готуватись до Нового Року. Війна не війна, а готуватись до нового Року будуть всі. Тому я думаю, відсотків на 7 – 8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55 – 57 гривень, в середньому.