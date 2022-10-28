Що відбувається з ціною яєць

20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 гривні за 1 десяток (+3 відсоткові пункти до ціни 13.10),

27 жовтня ціна становила 60,1 гривні за 1 десяток, що на 1 відсотковий пункт вище ціни минулого тижня.

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Відновлення поголів'я птиці

В міністерстві також зазначили, що виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку. Тож, зі слів заступника міністра аграрної політики та продовольства, орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 мільйона штук птиці, що на 35 – 40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців).

Тарас Висоцький Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни.

На зростання цін вплинув:

сезонний попит;

значне скорочення поголів’я курей;

падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність;

часткова зупинка, через війну, інкубації яйця для отримання молодняку птиці.

Обсяги виробництва за різні періоди

Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 мільйонів штук яєць що на 17,3% менше за виробництво у квітні 2021 року (4 573 мільйони штук). З травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 відсоткових пунктів).

У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 мільйонів штук яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року. З початку вересня 2022 року динаміка ціна на яйця зросла з 29,91 гривні за 1 десяток в середньому по Україні до 62,01 гривень станом на 27 жовтня. При цьому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня.

Нагадаємо! В Антимонопольному комітеті зазначили, що те зростання цін на яйця, яке відбулось у вересні не має об'єктивних підстав.

Що прогнозують експерти

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року варто очікувати зростання ціни продукту до 10%. Однією з причин подорожчання яйця можуть стати приготування українців до новорічних свят.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Чи буде яйце дорожчати? Думаю, що так. Воно буде дорожчати й ще обов'язково побачимо здорожчання яйця перед Новим Роком, коли буде ажіотажний попит, коли люди будуть готуватись до Нового Року. Війна не війна, а готуватись до нового Року будуть всі. Тому я думаю, відсотків на 7 – 8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55 – 57 гривень, в середньому.

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