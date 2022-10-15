Ціна яєць зросла

У вересні десяток яєць подорожчав з 28,53 до 35,08 гривень (на 22,7%), згідно з даними Держстату. А от середня ціна у магазинах станом на сьогодні значно вища – понад 51 гривню за десяток, за даними "Мінфіну". Там також порахували, що у вересні індекс споживчих цін на курячі яйця відносно попереднього місяця склав 117,02%.

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У Мінагро наводять наступну динаміку зміни ціни десятка яєць протягом цього року:

у січні – лютому цьогоріч, до початку повномасштабного вторгнення Росії, десяток яєць в Україні коштував близько 35 гривень;

у травні – червні ціна впала нижче собівартості – до 16,5 – 17 гривень;

у липні – серпні вона дещо вирівнялася, але все ж залишалася на рівні собівартості й становила 25,5 – 26 гривень;

у вересні – почала знову зростати й протягом місяця досягла довоєнної позначки в 30 гривень;

Чому ціна яєць зросла

Пояснення експерта

Експерт підкреслює, що зараз дорожчає все й українці вже відчувають доволі суттєву інфляцію. Що стосується зростання ціни на яйця, то він пропонує подивитись на два аспекти: об’єктивний та суб’єктивний.

Борис Кушнірук Економічний експерт Об’єктивним є те, що дуже суттєво виросла ціна всього виробництва і в першу чергу ціна на газ, електроенергію, які здорожують суттєво обігрів цих приміщень. Вони вимагають певного жорсткого температурного режиму, інакше кури не будуть нестись, або будуть витрачати значно більше кормів на просто забезпечення себе теплом. Тому очевидно, що зростання цін на електроенергію і газ дуже суттєво вдарили по ціні виробництва.

Разом з тим він зауважив, що не готовий точно сказати на скільки те здорожчання яєць, яке спостерігають українці – об’єктивне. Й тут є другий фактор, котрий пов’язаний з суб’єктивним моментом. Кушнірук пояснює, що в Україні давно вже спостерігається доволі монополістична модель у цьому секторі. "На мій погляд, ціна яєць нині в Україні абсурдна й суттєво виросла", – резюмує експерт.

Зверніть увагу! Директор Союзу птахівників України прогнозує, що у жовтні очікуються збільшення виробництва яєць і цінова стабілізація, а в листопаді – зниження цін, передає видання Економічна правда. Там також зазначають, що Антимонопольний комітет не отримував скарг щодо підвищення вартості яєць на внутрішньому ринку. Разом з тим в АМКУ помітили, що пропозиція яєць на ринку істотно знизилася та фіксують "наявність підстав, які могли мати істотний вплив на формування цін на яйця". Тож найближчим часом АМКУ планує надіслати найбільшим виробникам яєць вимогу про надання інформації, аби зʼясувати, чи не було порушене конкурентне законодавство.

Що кажуть у Мінагро

У відомстві пояснили, що на зростання ціни яєць вплинув фактор сезонності, бойові дії та скорочення діяльності низки підприємств. Мовиться про ТОВ "Дмитрівська птахофабрика" Донецької області, ФГ "Стимул 777" Луганської області, філія "Богодухівська птахофабрика" Харківської області, ПАТ "Птахогосподарство Авангард" Херсонської області.

Останнім фактором, що вплинув на стрімкий ріст ціни у Мінагро назвали стрімке падіння цін влітку. Там підкреслили, що вони були нижчими від собівартості, в Україні різко скоротилося поголів’я курей, яке поки що не відновилося в необхідній кількості. Також, в умовах війни було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.

Тарас Висоцький Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Наразі оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 гривні за десяток. Проте уже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується.

Висоцький пояснив, що через військові дії, знищення птахівничих комплексів, проблеми з логістикою різко скоротилося поголів’я курей та виробництво в цілому. Виробники яєць змушені були продавати продукцію нижче за собівартість.

У вересні відновився сезонний споживчий попит, але кількість поголів’я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два – три місяці. В результаті на ринку пропозиція яєць знизилась, що спровокувало стрибок цін.

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