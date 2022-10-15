Цена яиц выросла

В сентябре десяток яиц подорожал с 28,53 до 35,08 грн (на 22,7%), согласно данным Госстата. А вот средняя цена в магазинах на сегодняшний день значительно выше – более 51 гривны за десяток, по данным "Минфина". Там также посчитали, что в сентябре индекс потребительских цен на куриные яйца по отношению к предыдущему месяцу составил 117,02%.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

В Минагро приводят следующую динамику изменения цены десятка яиц в течение этого года:

в январе – феврале нынешнего года, до начала полномасштабного вторжения России, десяток яиц в Украине стоил около 35 гривен;

в мае – июне цена упала ниже себестоимости – до 16,5 – 17 гривен;

в июле – августе она несколько выровнялась, но все же оставалась на уровне себестоимости и составляла 25,5 – 26 гривен;

в сентябре – начала снова расти и в течение месяца достигла довоенной отметки в 30 гривен;

Почему цена яиц выросла

Объяснение эксперта

Эксперт подчеркивает, что сейчас все дорожает и украинцы уже испытывают довольно существенную инфляцию. Что касается роста цены на яйца, то он предлагает взглянуть на два аспекта: объективный и субъективный.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Объективно то, что очень существенно выросла цена всего производства и в первую очередь цена на газ, электроэнергию, которые удорожают существенно обогрев этих помещений. Они требуют определенного жесткого температурного режима, иначе куры не будут нестись или будут тратить гораздо больше кормов на просто обеспечение себя теплом. Поэтому очевидно, что рост цен на электроэнергию и газ очень сильно отразился на цене производства.

Вместе с тем он отметил, что не готов точно сказать на сколько то удорожание яиц, которое наблюдают украинцы – объективное. И здесь есть второй фактор, связанный с субъективным моментом. Кушнирук объясняет, что в Украине давно уже наблюдается достаточно монополистическая модель в этом секторе. "На мой взгляд, цена яиц сейчас в Украине абсурдна и существенно выросла", – резюмирует эксперт.

Обратите внимание! Директор Союза птицеводов Украины прогнозирует, что в октябре ожидаются увеличение производства яиц и ценовая стабилизация, а в ноябре – снижение цен, передает Экономическая правда. Там также отмечают, что Антимонопольный комитет не получал жалоб о повышении стоимости яиц на внутреннем рынке. Вместе с тем в АМКУ заметили, что предложение яиц на рынке существенно снизилось и фиксируют "наличие оснований, которые могли оказать существенное влияние на формирование цен на яйца". В ближайшее время АМКУ планирует направить крупнейшим производителям яиц требование о предоставлении информации, чтобы выяснить, не было ли нарушено конкурентное законодательство.

Что говорят в Минагро

В ведомстве объяснили, что на рост цены яиц повлиял фактор сезонности, боевые действия и сокращение деятельности ряда предприятий. Речь идет о ООО "Дмитровская птицефабрика" Донецкой области, ФХ "Стимул 777" Луганской области, филиал "Богодуховская птицефабрика" Харьковской области, ПАО "Птицехозяйство Авангард" Херсонской области.

Последним фактором, повлиявшим на стремительный рост цены в Минагро, назвали стремительное падение цен летом. Там подчеркнули, что они были ниже себестоимости, в Украине резко сократилось поголовье кур, которое пока не восстановилось в необходимом количестве. Также, в условиях войны была частично приостановлена инкубация яйца для получения молодняка птицы.

Тарас Высоцкий Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины В настоящее время оптово-отпускная цена куриных яиц в Украине составляет 43 гривны за десяток. Однако уже в конце октября – начале ноября цена пойдет на убыль и стабилизируется.

Высоцкий объяснил, что из-за военных действий, уничтожения птицеводческих комплексов, проблемы с логистикой резко сократилось поголовье кур и производство в целом. Производители яиц вынуждены были продавать продукцию ниже себестоимости.

В сентябре возобновился сезонный потребительский спрос, но количество поголовья в областях, в которых традиционно выращивают яичные куры, еще не восстановлено, на это потребуется по меньшей мере два – три месяца. В результате на рынке предложение яиц снизилось, что спровоцировало скачок цен.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.