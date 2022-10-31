В Минагрополитики 28 октября заверили, что закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, поэтому цена в ближайшее время начнет снижаться. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в комментарии 24 каналу, рассказал, что не исключает такого сценария, вместе с тем отмечает ряд факторов, которые могут не дать цене резко снизиться в ближайшее время.
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Что происходит с ценами на яйца сейчас
По состоянию на сегодняшний день цена яйца не сокращается и не падает. В супермаркетах средняя цена остается на том же уровне, что и была на прошлой неделе. Сегодня, 31 октября, десяток яиц в среднем стоит 72,23 гривны. На прошлой неделе цена была 68,75 гривен.
Аналитик рассказывает, что сейчас прослеживается динамика, как две – три недели назад, когда цены на яйца стремительно росли каждый день.
Проблемы с электроэнергией
Если на промышленных предприятиях, где выращиваются яйца, будут отключения или перебои и это будет нести затраты для производителя на постоянной основе, то может произойти рост цен на яйца.
Здесь два варианта: или мы остановимся на тех ценах, которые есть сейчас и не увидим спада, второй – цена еще вырастет,
– рассказывает Гопка.
Если же восстановится поголовье птиц, которое в дальнейшем сможет развивать промышленность, а производитель или фермер создаст комфортные условия для птицы, что не составит для него больших затрат, тогда мы сможем увидеть и понемногу спад цены.
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Но я думаю, в ближайшую неделю мы не увидим резких снижений. Можем говорить, что цена сейчас более-менее стабилизировалась и нет факторов, толкающих ее вверх, кроме перебоев с электросетью обстрелов и т.д. Кроме этого я не вижу факторов, влияющих на цену яйца,
– считает аналитик.
Уничтожение предприятия по выработке яиц
30 октября спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатенко сообщила, что в Маяках Донецкой области россияне постоянными обстрелами уничтожили предприятие, производившее полмиллиона куриных яиц в сутки, погибли более 800 тысяч кур.
Аналитик УКАБ считает, что обстрел птицефабрики в Донецкой области может стать тем фактором, который не даст цене снизиться. Он объясняет, что такие локальные проблемы влияют на общую ситуацию.
Аналитик приводит пример Чернобаевской птицефабрики, которая весной в результате обстрелов перестала функционировать. Поэтому в Украине уменьшилось поголовье на внутреннем рынке, а соответственно цена несколько подскочила.
Здесь я думаю будет аналогичная ситуация и это может не позволить цене спуститься вниз, пока не решится окончательно вопрос поголовья и в какой-то мере выровняется нормальная работа птицефабрик. Это может сдерживать цену в ближайший месяц от прогнозируемого в Минагро резкого снижения,
– делится Максим Гопка.
К примеру, в Минагро рассказали о возобновлении поголовья птиц и, что, например, в скором времени цена должна снизиться на 15 гривен: было 75 гривен, а станет 60 гривен за десяток. Но когда есть триггеры и появляются другие факторы из-за обстрелов и перебоев электросети, то цена может снизиться не на 15, а только на 5 гривен. И такие факторы по чуть-чуть накапливаются каждый день.