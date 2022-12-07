Окрім, того, українці цікавилися, де купити марку “русский корабль” та Starlink.

Цікаво Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що найбільше шукали українці у Google

Перелік найпопулярніших товарів, які шукали у Google, виглядає так:

Генератор

Сіль

Бронежилет

Марка “русский корабль”

Свічки

Повербанк

Інвертор 12в-220в

Книги єДопомога

Калій йодид

Starlink

Найпопулярнішим з усіх запитів українців у 2022 році став "Карта повітряних тривог". ТОП-10 запитів за цей рік:

Карта повітряних тривог

Новини України

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Нагадаємо, мерія Тернополя повертатиме жителям половину вартості генераторів, а Чернівців – 80%. Раніше ми писали про те, на що звернути увагу при виборі генератора.