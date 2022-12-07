Окрім, того, українці цікавилися, де купити марку “русский корабль” та Starlink.

Цікаво Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що найбільше шукали українці у Google

Перелік найпопулярніших товарів, які шукали у Google, виглядає так:
  • Генератор
  • Сіль
  • Бронежилет
  • Марка “русский корабль”
  • Свічки
  • Повербанк
  • Інвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калій йодид
  • Starlink

Найпопулярнішим з усіх запитів українців у 2022 році став "Карта повітряних тривог". ТОП-10 запитів за цей рік:

  • Карта повітряних тривог
  • Новини України
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Нагадаємо, мерія Тернополя повертатиме жителям половину вартості генераторів, а Чернівців – 80%. Раніше ми писали про те, на що звернути увагу при виборі генератора.