Запитом року у 2022 році стала "карта повітряних тривог". На другому місці опинились "Новини України", а на третьому – "єДопомога".

До речі Google надав гранти 25 українським стартапам

Також до першої десятки увійшли запити "Карта Украины", "Байрактар". Цікаво, що в переліку був новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Що шукали українці у 2022 році

Карта повітряних тривог Новини України єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактар Гостомель

Кого шукали з відомих особистостей

Серед відомих людей українці найбільше шукали Олексія Арестовича. Крім того, цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Рейтинг пошукових запитів:

Олексій Арестович Володимир Путін Віктор Медведчук Привид Києва Валерій Залужний Оксана Марченко Юрій Подоляка Борис Джонсон Віталій Кім Ненсі Пелосі

Персони, що відійшли

Серед людей, які померли у 2022 році, найбільше запитів було про російського політика та українофоба Володимира Жириновського. Також українці гуглили Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Королеву Єлизавету ІІ. До десятки увійшли перший президент Україні Леонід Кравчук та колаборант Кирило Стрємоусов.

Володимир Жириновський Руслана Писанка Юрій Шатунов Королева Єлизавета ІІ Леонід Кравчук Михайло Горбачов Борис Мойсеєв Кирило Стремоусов Леонід Куравльов Денис Кірєєв

Географія

Пошуковик заполонили міста й села, які суттєво постраждали від російської агресії. Українці шукали інформацію про Маріуполь, Гостомель, Бучу, острів Зміїний тощо.

Гостомель Буча Маріуполь Чорнобаївка Кременчук Балаклія Херсон Острів Зміїний Миколаїв Славутич

Запит "Що таке"

Цього року в інформаційний простір увійшло чимало нових понять та термінів. Українці шукали Swift та Ленд ліз. Читали новини про воєнний стан та мобілізацію.

Swift Ленд ліз Надзвичайний стан НАТО Воєнний стан Паляниця Байрактар Дефолт Загальна мобілізація Блекаут

Примітно, що через відключення світла "покупкою року" в Україні став генератор. Також українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку "русский корабль", а також свічки, повербанк і Starlink.