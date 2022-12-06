Запросом года в 2022 стал "карта воздушных тревог". На втором месте оказались "Новости Украины", а на третьем – "єпомога".
Кстати Google предоставил гранты 25 украинским стартапам
Также в первую десятку вошли запросы "Карта Украины", "Байрактар". Интересно, что в списке был новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".
Что искали украинцы в 2022 году
- Карта воздушных тревог
- Новости Украины
- естьПомощь
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактор
- Гостомель
Кого искали из известных личностей
Среди известных людей украинцы больше всего искали Алексея Арестовича. Кроме того, интересовались городской легендой Привидением Киева, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.
Рейтинг поисковых запросов:
- Алексей Арестович
- Владимир Путин
- Виктор Медведчук
- Призрак Киева
- Валерий Залужный
- Оксана Марченко
- Юрий Подоляка
- Борис Джонсон
- Виталий Ким
- Нэнси Пелоси
Отошедшие персоны
Среди людей, умерших в 2022 году, больше всего запросов было о российском политике и украинофобе Владимире Жириновском. Также украинцы гуглили Руслану Писанку, Юрия Шатунова и Королеву Елизавету ІІ. В десятку вошли первый президент Украины Леонид Кравчук и коллаборант Кирилл Стремоусов.
- Владимир Жириновский
- Руслана Пысанка
- Юрий Шатунов
- Королева Елизавета II
- Леонид Кравчук
- Михаил Горбачев
- Борис Моисеев
- Кирилл Стремоусов
- Леонид Куравлев
- Денис Киреев
География
Поисковик заполонили города и села, существенно пострадавшие от российской агрессии. Украинцы искали информацию о Мариуполе, Гостомеле, Буче, острове Змеином и т.д.
- Гостомель
- Буча
- Мариуполь
- Чернобаевка
- Кременчуг
- Балаклея
- Херсон
- Остров Змеиный
- Николаев
- Славутич
Запрос "Что такое"
В этом году в информационное пространство вошли немало новых понятий и терминов. Украинцы искали Swift и Лэнд лиз. Читали новости о военном положении и мобилизации.
- Swift
- Лэнд лиз
- Черезвычайное положение
- НАТО
- Военное положение
- Паляница
- Байрактор
- Дефолт
- Общая мобилизация
- Блэкаут
Примечательно, что из-за отключения света "покупкой года" в Украине стал генератор. Также украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку "русский корабль", а также свечи, повербанк и Starlink.