Что ждет победителей

Фонд Google for Startups был запущен в марте, а его размер составляет 5 миллионов долларов. В Google рассказали, что стартапам предоставили финансирование, чтобы они могли продолжать укреплять свое сообщество и закладывать основу для послевоенного восстановления экономики.

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Также компания предложила владельцам стартапов поддержку менторов, нетворкинг и техническую поддержку и рабочее пространство в Google for Startups Campus в Варшаве.

Украинские предприниматели продолжают демонстрировать большую мотивацию и преданность делу даже в самых сложных обстоятельствах. Согласно недавнему отчету, в 2022 году совокупная стоимость украинских стартапов выросла в три раза, и только за три года эта цифра увеличилась с 3 миллиардов евро до 23,3 миллиарда евро,

– сказали в Google.

Какие стартапы выиграли грант от Google for Startups

Adwisely – онлайн-инструмент для проведения цифровых рекламных кампаний, который поможет увеличить доход клиентов;

Birb - приложение для аренды квартир, позволяющее искать лучшие предложения в любимых пользовательских районах;

Book Box — библиотечный сервис для крупных компаний, обеспечивающий сотрудникам доступ к книгам и любым материалам для чтения;

DjookyX – платформа, позволяющая музыкантам продавать права на песни и собирать средства для дальнейшего развития своей карьеры;

Drug Cards – эффективное программное обеспечение для автоматического мониторинга медицинской литературы;

Folderly – платформа на основе искусственного интеллекта, повышающая эффективность электронной почты клиентов;

Fuel Finance – финансовый отдел в облаке для стартапов;

Gradual – онлайн-платформа для специалистов по продажам, позволяющая им развивать свои профессиональные навыки;

Happy Monday — связывает людей, ищущих работу, с компаниями, которые могут им подойти;

Jiffsy – мобильный маркетплейс для брендов медленной моды (slow fashion);

Kycaid – онлайн-система проверки личности и управления соответствием;

Mama Plant a Tree – цифровой сервис, позволяющий пользователям посадить дерево в один клик;

Mate Academy — ИТ-курсы, адаптированные к потребностям людей, желающих начать работать в области технологий;

Mathema – онлайн-школа математики для учащихся от детского сада до старшей школы;

NetHunt – система управления взаимоотношениями с клиентами, разработанная для отделов продаж, интегрированная с Gmail и LinkedIn;

Numo – приложение для поддержки благополучия и продуктивности взрослых с СДВГ;

Orderry - переводит местные предприятия с оффлайн в онлайн;

PeopleForce – HR-программное обеспечение для компаний для управления производительностью сотрудников;

Pricer24 — платформа, предоставляющая брендам, дистрибьюторам и интернет-магазинам рыночную аналитику;

RECEPTOR.AI – платформа на базе ИИ, позволяющая фармацевтическим и биотехнологическим компаниям легче разрабатывать новое лекарство;

Sorbsys – производитель карбоновых батарей;

Stape – инструмент, помогающий владельцам сайтов и маркетологам отслеживать поведение клиентов;

Wantent – платформа на основе искусственного интеллекта для измерения привлечения аудитории и тестирования видеоконтента на всех этапах производства и распространения;

Workee – конструктор сайтов, предназначенный для частных репетиторов и фрилансеров;

YouControl – онлайн-сервис анализа рынка и проверки юридических лиц.

В мае первая группа стартапов из 17 компаний получила гранты. В августе Google объявила еще 16 стартапов. В список вошли как начинающие, так и уже известные в Украине проекты. 33 стартапа из первой и второй групп фонда поддержки Google использовали финансирование и поддержку для расширения своего бизнеса. Google for Startups тогда предоставил победителям до 100 тысяч долларов equity-free финансирования.

Обратите внимание! В Google отметили, что, хотя это и последняя группа получателей финансирования в рамках Фонда поддержки Google для стартапов в Украине, Google for Startups продолжит оказывать всем 58 стартапам менторские сессии и техническую поддержку.

Также в следующую весну все стартапы будут приглашены представить свои достижения перед международными инвесторами, партнерами и местным сообществом стартапов. Для кандидатов из Украины доступны две программы Growth Academy: Cybersecurity и Founders Academy. Благодаря которым они смогут преодолевать вызовы и развивать свои стартапы.