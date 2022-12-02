Що чекає на переможців
Фонд Google for Startups запустили в березні, а його розмірі складає 5 мільйонів доларів. У Google розповіли, стартапам надали фінансування, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та закладати основу для повоєнного відновлення економіки.
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Також компанія запропонувала власникам стартапів підтримку менторів, нетворкінг і технічну підтримку та робочий простір у Google for Startups Campus у Варшаві.
Українські підприємці продовжують демонструвати велику мотивацію та відданість справі навіть у найскладніших обставинах. Згідно з нещодавнім звітом, у 2022 році сукупна вартість українських стартапів зросла втричі, і лише за три роки ця цифра збільшилась з 3 мільярдів євро до 23,3 мільярда євро,
– сказали у Google.
Які стартапи виграли грант від Google for Startups
- Adwisely — онлайн-інструмент для проведення цифрових рекламних кампаній, який допоможе збільшити дохід клієнтів;
- Birb — додаток для оренди квартир, що дозволяє шукати найкращі пропозиції в улюблених районах користувача;
- Book Box — бібліотечний сервіс для великих компаній, що забезпечує співробітникам доступ до книг і будь-яких матеріалів для читання;
- DjookyX — платформа, що дозволяє музикантам продавати права на пісні та збирати кошти для подальшого розвитку своєї кар'єри;
- Drug Cards — ефективне програмне забезпечення для автоматичного моніторингу медичної літератури;
- Folderly — платформа на основі штучного інтелекту, що підвищує ефективність електронної пошти клієнтів;
- Fuel Finance — фінансовий відділ у хмарі для стартапів;
- Gradual — онлайн-платформа для спеціалістів з продажів, яка дозволяє їм розвивати свої професійні навички;
- Happy Monday — зв’язує людей, які шукають роботу, з компаніями, які можуть підійти їм;
- Jiffsy — мобільний маркетплейс для брендів повільної моди (slow fashion);
- Kycaid — онлайн-система перевірки особистості та управління відповідністю;
- Mama Plant a Tree — цифровий сервіс, який дозволяє користувачам посадити дерево в один клік;
- Mate Academy — ІТ-курси, адаптовані до потреб людей, які хочуть почати працювати в галузі технологій;
- Mathema — онлайн-школа математики для учнів від дитячого садка до старшої школи;
- NetHunt — система управління взаємовідносинами з клієнтами, розроблена для відділів продажів, інтегрована з Gmail і LinkedIn;
- Numo — додаток для підтримки благополуччя та продуктивності дорослих із СДУГ;
- Orderry — переводить місцеві підприємства з офлайн в онлайн;
- PeopleForce — HR-програмне забезпечення для компаній для управління продуктивністю співробітників;
- Pricer24 — платформа, яка надає брендам, дистриб’юторам та інтернет-магазинам ринкову аналітику;
- RECEPTOR.AI — платформа на базі ШІ, що дозволяє фармацевтичним і біотехнологічним компаніям легше розробляти нові ліки;
- Sorbsys — виробник карбонових батарей;
- Stape — інструмент, який допомагає власникам сайтів і маркетологам відстежувати поведінку клієнтів;
- Wantent — платформа на основі штучного інтелекту для вимірювання залучення аудиторії й тестування відеоконтенту на всіх етапах виробництва та розповсюдження;
- Workee — конструктор сайтів, призначений для приватних репетиторів і фрілансерів;
- YouControl — онлайн-сервіс аналізу ринку та перевірки юридичних осіб.
У травні перша група стартапів із 17 компаній отримала гранти. У серпні Google оголосила ще 16 стартапів. У список увійшли як початківці, так і вже відомі в Україні проєкти. 33 стартапи з першої та другої груп фонду підтримки Google використали фінансування та підтримку для розширення свого бізнесу. Google for Startups тоді надав переможцям до 100 тисяч доларів equity-free фінансування.
Також наступної весни усі стартапи будуть запрошені представити свої досягнення перед міжнародними інвесторами, партнерами та місцевою спільнотою стартапів. Для кандидатів з України доступні дві програми Growth Academy: Cybersecurity та Founders Academy. Завдяки яким вони зможуть долати виклики та розвивати свої стартапи.