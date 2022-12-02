Що чекає на переможців

Фонд Google for Startups запустили в березні, а його розмірі складає 5 мільйонів доларів. У Google розповіли, стартапам надали фінансування, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та закладати основу для повоєнного відновлення економіки.

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Також компанія запропонувала власникам стартапів підтримку менторів, нетворкінг і технічну підтримку та робочий простір у Google for Startups Campus у Варшаві.

Українські підприємці продовжують демонструвати велику мотивацію та відданість справі навіть у найскладніших обставинах. Згідно з нещодавнім звітом, у 2022 році сукупна вартість українських стартапів зросла втричі, і лише за три роки ця цифра збільшилась з 3 мільярдів євро до 23,3 мільярда євро,
– сказали у Google.

Які стартапи виграли грант від Google for Startups

  • Adwisely — онлайн-інструмент для проведення цифрових рекламних кампаній, який допоможе збільшити дохід клієнтів;
  • Birb — додаток для оренди квартир, що дозволяє шукати найкращі пропозиції в улюблених районах користувача;
  • Book Box — бібліотечний сервіс для великих компаній, що забезпечує співробітникам доступ до книг і будь-яких матеріалів для читання;
  • DjookyX — платформа, що дозволяє музикантам продавати права на пісні та збирати кошти для подальшого розвитку своєї кар'єри;
  • Drug Cards — ефективне програмне забезпечення для автоматичного моніторингу медичної літератури;
  • Folderly — платформа на основі штучного інтелекту, що підвищує ефективність електронної пошти клієнтів;
  • Fuel Finance — фінансовий відділ у хмарі для стартапів;
  • Gradual — онлайн-платформа для спеціалістів з продажів, яка дозволяє їм розвивати свої професійні навички;
  • Happy Monday — зв’язує людей, які шукають роботу, з компаніями, які можуть підійти їм;
  • Jiffsy — мобільний маркетплейс для брендів повільної моди (slow fashion);
  • Kycaid — онлайн-система перевірки особистості та управління відповідністю;
  • Mama Plant a Tree — цифровий сервіс, який дозволяє користувачам посадити дерево в один клік;
  • Mate Academy — ІТ-курси, адаптовані до потреб людей, які хочуть почати працювати в галузі технологій;
  • Mathema — онлайн-школа математики для учнів від дитячого садка до старшої школи;
  • NetHunt — система управління взаємовідносинами з клієнтами, розроблена для відділів продажів, інтегрована з Gmail і LinkedIn;
  • Numo — додаток для підтримки благополуччя та продуктивності дорослих із СДУГ;
  • Orderry — переводить місцеві підприємства з офлайн в онлайн;
  • PeopleForce — HR-програмне забезпечення для компаній для управління продуктивністю співробітників;
  • Pricer24 — платформа, яка надає брендам, дистриб’юторам та інтернет-магазинам ринкову аналітику;
  • RECEPTOR.AI — платформа на базі ШІ, що дозволяє фармацевтичним і біотехнологічним компаніям легше розробляти нові ліки;
  • Sorbsys — виробник карбонових батарей;
  • Stape — інструмент, який допомагає власникам сайтів і маркетологам відстежувати поведінку клієнтів;
  • Wantent — платформа на основі штучного інтелекту для вимірювання залучення аудиторії й тестування відеоконтенту на всіх етапах виробництва та розповсюдження;
  • Workee — конструктор сайтів, призначений для приватних репетиторів і фрілансерів;
  • YouControl — онлайн-сервіс аналізу ринку та перевірки юридичних осіб.

У травні перша група стартапів із 17 компаній отримала гранти. У серпні Google оголосила ще 16 стартапів. У список увійшли як початківці, так і вже відомі в Україні проєкти. 33 стартапи з першої та другої груп фонду підтримки Google використали фінансування та підтримку для розширення свого бізнесу. Google for Startups тоді надав переможцям до 100 тисяч доларів equity-free фінансування.

Також наступної весни усі стартапи будуть запрошені представити свої досягнення перед міжнародними інвесторами, партнерами та місцевою спільнотою стартапів. Для кандидатів з України доступні дві програми Growth Academy: Cybersecurity та Founders Academy. Завдяки яким вони зможуть долати виклики та розвивати свої стартапи.