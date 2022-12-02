Що чекає на переможців

Фонд Google for Startups запустили в березні, а його розмірі складає 5 мільйонів доларів. У Google розповіли, стартапам надали фінансування, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та закладати основу для повоєнного відновлення економіки.

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Також компанія запропонувала власникам стартапів підтримку менторів, нетворкінг і технічну підтримку та робочий простір у Google for Startups Campus у Варшаві.

Українські підприємці продовжують демонструвати велику мотивацію та відданість справі навіть у найскладніших обставинах. Згідно з нещодавнім звітом, у 2022 році сукупна вартість українських стартапів зросла втричі, і лише за три роки ця цифра збільшилась з 3 мільярдів євро до 23,3 мільярда євро,

– сказали у Google.

Які стартапи виграли грант від Google for Startups

Adwisely — онлайн-інструмент для проведення цифрових рекламних кампаній, який допоможе збільшити дохід клієнтів;

Birb — додаток для оренди квартир, що дозволяє шукати найкращі пропозиції в улюблених районах користувача;

Book Box — бібліотечний сервіс для великих компаній, що забезпечує співробітникам доступ до книг і будь-яких матеріалів для читання;

DjookyX — платформа, що дозволяє музикантам продавати права на пісні та збирати кошти для подальшого розвитку своєї кар'єри;

Drug Cards — ефективне програмне забезпечення для автоматичного моніторингу медичної літератури;

Folderly — платформа на основі штучного інтелекту, що підвищує ефективність електронної пошти клієнтів;

Fuel Finance — фінансовий відділ у хмарі для стартапів;

Gradual — онлайн-платформа для спеціалістів з продажів, яка дозволяє їм розвивати свої професійні навички;

Happy Monday — зв’язує людей, які шукають роботу, з компаніями, які можуть підійти їм;

Jiffsy — мобільний маркетплейс для брендів повільної моди (slow fashion);

Kycaid — онлайн-система перевірки особистості та управління відповідністю;

Mama Plant a Tree — цифровий сервіс, який дозволяє користувачам посадити дерево в один клік;

Mate Academy — ІТ-курси, адаптовані до потреб людей, які хочуть почати працювати в галузі технологій;

Mathema — онлайн-школа математики для учнів від дитячого садка до старшої школи;

NetHunt — система управління взаємовідносинами з клієнтами, розроблена для відділів продажів, інтегрована з Gmail і LinkedIn;

Numo — додаток для підтримки благополуччя та продуктивності дорослих із СДУГ;

Orderry — переводить місцеві підприємства з офлайн в онлайн;

PeopleForce — HR-програмне забезпечення для компаній для управління продуктивністю співробітників;

Pricer24 — платформа, яка надає брендам, дистриб’юторам та інтернет-магазинам ринкову аналітику;

RECEPTOR.AI — платформа на базі ШІ, що дозволяє фармацевтичним і біотехнологічним компаніям легше розробляти нові ліки;

Sorbsys — виробник карбонових батарей;

Stape — інструмент, який допомагає власникам сайтів і маркетологам відстежувати поведінку клієнтів;

Wantent — платформа на основі штучного інтелекту для вимірювання залучення аудиторії й тестування відеоконтенту на всіх етапах виробництва та розповсюдження;

Workee — конструктор сайтів, призначений для приватних репетиторів і фрілансерів;

YouControl — онлайн-сервіс аналізу ринку та перевірки юридичних осіб.

У травні перша група стартапів із 17 компаній отримала гранти. У серпні Google оголосила ще 16 стартапів. У список увійшли як початківці, так і вже відомі в Україні проєкти. 33 стартапи з першої та другої груп фонду підтримки Google використали фінансування та підтримку для розширення свого бізнесу. Google for Startups тоді надав переможцям до 100 тисяч доларів equity-free фінансування.

Зверніть увагу! У Google зауважили, що хоча це й остання група отримувачів фінансування в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, Google for Startups продовжить надавати всім 58 стартапам менторські сесії та технічну підтримку.

Також наступної весни усі стартапи будуть запрошені представити свої досягнення перед міжнародними інвесторами, партнерами та місцевою спільнотою стартапів. Для кандидатів з України доступні дві програми Growth Academy: Cybersecurity та Founders Academy. Завдяки яким вони зможуть долати виклики та розвивати свої стартапи.