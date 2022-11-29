Очільники Чернівців та Тернополя повідомили, що мерії частково компенсуватимуть жителям вартість генераторів. Ця ініціатива діятиме і в наступному році, інформує 24 канал.

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Куди звертатись для отримання компенсації

Мер Чернівців Роман Клічук зазначив, що місто повертатиме 80% вартості генераторів, які купили після 24 лютого. За його словами, це значно пом'якшить ситуацію, яка виникла наразі.

Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Місцеві депутати погодили часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків, які були придбані ОСББ, ЖК та управителями будинків.

Для отримання виплат містян просять звертатись до організацій, які здійснюють управління будинками.

Хто отримає виплати

Тернопільська міськрада також ухвалила рішення про компенсацію половину вартості генераторів для містян. Як зазначають, виплати зможуть отримати ОСББ або управителі будинків

Проте відшкодування вартості генераторів відбуватиметься за наступних умов:

Має бути сформовано потребу для будинку/під'їзду, але при умові розрахунку не менше 2 кіловат на одну квартиру та в будинку (або під'їзді) повинно бути не менше 10 квартир.

Для участі у даній програмі голови ОСББ або управителі будинку повинні звернутися з відповідною заявою до управління ЖКГ (за адресою Тернопіль, вулиця Миколая Коперника, 1) та погодити технічні характеристики генератора.

Нагадаємо, що у Львові також вирішили компенсувати половину вартості електрогенераторів кафе та ресторанам. Таке рішення ухвалив виконком. Для отримання виплат потрібно залишити відповідну заяву у ЦНАПі. Місто повертає половину вартості вашої покупки, але не більше 80 тисяч гривень.

Як правильно користуватися генераторами та газовими пальниками

Відстань генератора від приміщення має становити не менше ніж 1 – 1,5 метра, а від вікон чи дверей – не менше ніж 6 метрів. Це необхідно для того, щоб чадний газ не потрапляв через щілини, адже людина може загинути, якщо приміщення ним заповнися.

У ДСНС кажуть, що небезпека від маленьких газових балончиків нічим не відрізняється від небезпеки від великого газового балона. Дуже небезпечними є самі пари газу, які залишаються у вже використаному балоні.

Зауважимо, що у жодному разі не можна встановлювати газові балони біля печей чи опалювальних приладів, легкозаймистих речовин.

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