Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця ДСНС Вікторія Рубан, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що генератори в жодному разі не можна встановлювати в приміщеннях.

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Як правильно користуватися генераторами та газовими пальниками

Рубан розповіла, що відстань генератора від приміщення повинна становити не менше ніж 1 – 1,5 метра, а від вікон чи дверей – не менше ніж 6 метрів. Це необхідно для того, щоб чадний газ не потрапляв через щілини, адже людина може загинути, якщо приміщення ним заповнися.

Небезпека від маленьких газових балончиків нічим не відрізняється від небезпеки від великого газового балона. Дуже небезпечними є самі пари газу, які залишаються у вже використаному балоні,

– зазначила речниця ДСНС.

Тому, за її словами, у жодному разі не можна встановлювати газові балони біля:

печей чи опалювальних приладів,

легкозаймистих речовин.

"Адже дійсно на Київщині вже є декілька випадків, коли вибухали невеликі газові балончики, ті, які люди використовували для нагрівання їжі. Слава Богу, що травмувань чи загибелі не було, але наші працівники вже залучалися на ліквідацію пожеж внаслідок саме цих вибухів невеличких газових балончиків", – пояснила Рубан.

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