Як і де обрати генератор за вигідною ціною, читайте у матеріалі.

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Яка ситуація з генераторами в Україні

Через ажіотаж постачання у магазині Stylus.ua очікуються тільки через тиждень, а у Generator.ua та Moyo просять зателефонувати ближче до середини листопада. В магазині техніки Y.ua закінчилось близько 90% товарів. Через попит сильно змінилася і ціна генератори. До прикладу, бензиновий генератор WERK, який у травні коштував 14 000 гривень, в червні здорожчав до 19 838 гривень, а 21 жовтня ціна піднялася до 21 649 гривень.

Де все ще є генератори?

Найбільший асортимент генераторів наразі в інтернет-магазинах Prom та Rozetka. Там можна придбати пристрої від 12 344 гривень. Наразі генератори в ціновому діапазоні є 35 – 37 тисяч у наявності в магазині Denika. Розхід палива в цих генераторах становить близько 1,5 літра на годину. В магазині Lucky8 можна купити генератор за 28 888 гривень. У магазині Y.ua залишилося близько 10% асортименту. Генератори, що є у наявності, зазвичай дорожчі – від 60 000 гривень.

Який генератор обрати для дому

Вибір генератора в першу чергу залежить від потужності, яка необхідна для електроприладів у разі відключення. Умовно потрібну потужність можна розділити на 4 категорії:

До 3 кВт — підходять для освітлення дачі або підключення побутових приладів. Наприклад, можна одночасно використовувати холодильник і компактний насос для води.

До 5 кВт — додатково можна підключити ще і телевізор, комп'ютер. Таких показників вистачить, щоб приготувати обід на електроплиті.

До 7 кВт — підійде для великих будинків, де є електричне опалення, бойлер, кондиціонер. Такі моделі також можуть використовуватися для комерційних підприємств.

Від 10 кВт — професійні агрегати, призначені для великих підприємств, виробничих цехів.

Бензин, дизель чи газ ?

Бензинові генератори підходять для побутового користування. Вони моделі відрізняються компактністю, малошумністю і доступною ціною.



Дизельні генератори ефективні для більших навантажень. Вони оснащуються надійним двигуном, що зношується перевищує в кілька разів показник бензинових конструкцій. Розраховані для регулярного і тривалого використання. Час безперервної роботи — 10 годин.



Двопаливні генератори можуть функціонувати і на газі, і на бензині. Такі моделі більш універсальні та безпечні в експлуатації. Здатні пропрацювати до 20 годин без дозаправлення. Найчастіше газ використовується в якості основного джерела палива, а бензин — в якості постійного.



Інверторні генератори — сучасні пристрої, що здатні працювати у режимі видачі "чистої" напруги без перепадів і стрибків. Вони відрізняються економічною витратою палива, малошумною роботою та екологічністю. Виробники передбачають для таких пристроїв захист від пилу і вологи.

Чи дешевше купити генератор в Європі?

Через великий попит бюджетних генераторів в Україні майже не залишились. Втім, для того, щоб купити генератор, наприклад, у Польщі, потрібно сплатити ввізне мито.

Розмір мита

Звільняються від оподаткування при ввезенні тільки генератори дешевші за 500 євро та легші за 50 кг (якщо ввозити на авто або залізничним транспортом), а якщо пересилати поштою – сумарний обсяг зборів не повинен перевищувати 150 євро.

Якщо генератори дорожчі, доведеться заплатити 10% митного збору та 20% ПДВ. За ввезення генераторів ціною 700 євро доведеться заплатити на митниці 64 євро (20 євро – 10% митного збору від 200 євро, 44 євро – 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість + митний збір).

Проблеми з енергосистемою України

Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України стають причиною того, що відновити усі об'єкти пошкоджень стає все дедалі важче. У багатьох населених пунктах тривають аварійні та віялові відключення.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що країна буде змушена імпортувати електроенергію чи вугілля, щоб пройти зиму.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україна у разі потреби може отримувати поставки електроенергії з Європи.



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