Для кого зміниться тариф на електроенергію
Для визначених споживачів буде діяти пільговий фіксований тариф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.
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Передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом.
Мельничук відмічає, що пільгові ціни будуть встановлені також за таких умов:
- якщо в домі відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання;
- або ж якщо в будинку не має систем автономного теплопостачання, які функціонують завдяки будь-яким видам енергоносіїв, за виключенням електроенергії.