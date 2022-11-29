Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Нагадаємо, що українці можуть безкоштовно перевозити через кордон генератори не дорожчі за 500 євро.

До речі Львів готується до важкої зими, – Садовий озвучив нові деталі щодо компенсації на генератори

У Львові компенсують половину вартості генераторів

Як заявив Садовий, тепер кафе та ресторани – це не просто місце для зустрічі з друзями. Кожен львів’янин та гість міста може прийти до найближчого закладу харчування, щоб зігрітись та зарядити телефон.

Але для цього маємо допомогти підприємцям адаптуватись до нової реальності. Саме тому сьогодні на виконкомі ухвалили рішення про компенсацію половини вартості електрогенераторів. Схожа програма вже діє для мешканців,

– повідомив мер.

Садовий розповів, як це працює: купуєте електрогенератор, приходите у ЦНАП з чеком, залишаєте заяву. І місто повертає половину вартості вашої покупки, не більше 80 тисяч гривень.

Садовий розповів про компенсацію генераторів кафе та ресторанам: дивіться відео

Як правильно користуватися генераторами та газовими пальниками

Відстань генератора від приміщення має становити не менше ніж 1 – 1,5 метра, а від вікон чи дверей – не менше ніж 6 метрів. Це необхідно для того, щоб чадний газ не потрапляв через щілини, адже людина може загинути, якщо приміщення ним заповнися.

У ДСНС кажуть, що небезпека від маленьких газових балончиків нічим не відрізняється від небезпеки від великого газового балона. Дуже небезпечними є самі пари газу, які залишаються у вже використаному балоні.

Зауважимо, що у жодному разі не можна встановлювати газові балони біля печей чи опалювальних приладів,

легкозаймистих речовин.

Варте уваги – Садовий розповів про умови компенсації за генератор: дивіться відео