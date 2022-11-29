Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой. Напомним, что украинцы могут бесплатно перевозить через границу генераторы не дороже 500 евро.

Кстати Львов готовится к тяжелой зиме, – Садовой озвучил новые детали компенсации на генераторы

Во Львове компенсируют половину стоимости генераторов

Как заявил Садовой, теперь кафе и рестораны – не просто место для встречи с друзьями. Каждый львовянин и гость города могут прийти в ближайшее заведение, чтобы согреться и зарядить телефон.

Но для этого должны помочь предпринимателям адаптироваться к новой реальности. Именно поэтому сегодня на исполкоме было принято решение о компенсации половины стоимости электрогенераторов. Похожая программа уже действует для местных жителей,

– сообщил мэр.

Садовой рассказал, как это работает: покупаете электрогенератор, приходите в ЦНАП с чеком, оставляете заявление. И город возвращает половину стоимости вашей покупки, не более чем 80 тысяч гривен.

Садовой рассказал о компенсации генераторов кафе и ресторанам: смотрите видео

Как правильно пользоваться генераторами и газовыми горелками

Расстояние генератора от помещения должно быть не менее 1 – 1,5 метра, а от окон или дверей – не менее 6 метров. Это необходимо для того, чтобы угарный газ не попадал через щели, ведь человек может погибнуть, если помещение им заполнится.

В ГСЧС говорят, что опасность от маленьких газовых баллончиков ничем не отличается от опасности от большого газового баллона. Очень опасны сами пары газа, которые остаются в уже использованном баллоне.

Отметим, что ни в коем случае нельзя устанавливать газовые баллоны возле печей или отопительных приборов,

легковоспламеняющихся веществ.

Достойно внимания – Садовой рассказал об условиях компенсации за генератор: смотрите видео