Кроме того, украинцы интересовались, где купить марку "русский корабль" и Starlink.

Интересно Карта воздушных тревог, Арестович и генератор: что больше всего искали украинцы в Google

Список самых популярных товаров, которые искали в Google, выглядит следующим образом:
  • Генератор
  • Соль
  • Бронежилет
  • Марка "русский корабль"
  • Свечи
  • Повербанк
  • Инвертор 12в-220в
  • Книги естьПомощь
  • Калий йодид
  • Starlink

Самым популярным из всех запросов украинцев в 2022 году стала "Карта воздушных тревог". ТОП-10 запросов за этот год:

  • Карта воздушных тревог
  • Новости Украины
  • естьПомощь
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактор
  • Гостомель

Напомним, мэрия Тернополя будет возвращать жителям половину стоимости генераторов, а Черновцы – 80%. Раньше мы писали о том, на что обратить внимание при выборе генератора.