Кроме того, украинцы интересовались, где купить марку "русский корабль" и Starlink.
Интересно Карта воздушных тревог, Арестович и генератор: что больше всего искали украинцы в Google
Список самых популярных товаров, которые искали в Google, выглядит следующим образом:
- Генератор
- Соль
- Бронежилет
- Марка "русский корабль"
- Свечи
- Повербанк
- Инвертор 12в-220в
- Книги естьПомощь
- Калий йодид
- Starlink
Самым популярным из всех запросов украинцев в 2022 году стала "Карта воздушных тревог". ТОП-10 запросов за этот год:
- Карта воздушных тревог
- Новости Украины
- естьПомощь
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактор
- Гостомель
Напомним, мэрия Тернополя будет возвращать жителям половину стоимости генераторов, а Черновцы – 80%. Раньше мы писали о том, на что обратить внимание при выборе генератора.