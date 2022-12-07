Про це голова податкової та митної політики повідомив у своєму телеграмі.

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Причини затримки виплат

У Фонді соціального страхування утворилась заборгованість за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами. Станом на 30 листопада вона перевищила 3,5 мільярда гривень. Так сталося через зменшення надходжень ЄСВ під час війни.

Збільшення через війну безробіття та нижчий, ніж передбачалося, рівень заробітних плат позначились на обсягах надходження єдиного соціального внеску,

– написав нардеп.

Він додав, що для ліквідації затримки виплат урядом прийнято рішення виділити відповідні кошти. Таким чином, заборгованість буде усунено до кінця цього місяця.

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