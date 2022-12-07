Об этом глава налоговой и таможенной политики сообщил в своем телеграмме.

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Причины задержки выплат

В Фонде социального страхования образовалась задолженность по больничным и выплатам по беременности и родам. На 30 ноября она превысила 3,5 миллиарда гривен. Так произошло из-за уменьшения поступлений ЕСВ во время войны.

Увеличение из-за войны безработицы и ниже, чем предполагалось, уровень заработных плат сказались на объемах поступления единого социального взноса,

– написал нардеп.

Он добавил, что для ликвидации задержки выплат правительством было принято решение выделить соответствующие средства. Таким образом, задолженность будет устранена до конца этого месяца.

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