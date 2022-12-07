Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, у своєму телеграм-каналі.

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Перевиконали очікування

Доходи пенсійного фонду України від надходження частки ЄСВ, розподіленої на пенсійне страхування, у листопаді склали 35 мільярдів гривень, що на 6,2 мільярда або на 21,5% більше планових показників на цей місяць. Це максимум місячних надходжень від ЄСВ з початку року.

План надходження від ЄСВ за 11 місяців з початку року перевиконано на 5,1%, тобто на 16,3 мільярда гривень.

Загалом доходи ПФУ у січні – листопаді поточного року склали 552,4 мільярда гривень. Це на 20% або на 92,3 мільярда гривень більше проти аналогічного періоду минулого року.

Попри тотальну війну, очікуване реальне падіння економіки на 35%, фінансове становище Пенсійного фонду залишається стійким. Це заслуга ЗСУ, який до того ж є зараз найбільшим роботодавцем, усіх сумлінних платників податків та міжнародних партнерів,

– додав Гетманцев.

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Пенсії в Україні

За словами голова Комітету ВРУ з питань фінансів, середня пенсія на 1 жовтня складала 4 539 гривень. Це на 16% більше, ніж на аналогічний період минулого року.

При цьому середня інфляція (9 місяців 2022/9 місяців 2021) склала 18%. Тобто динаміка середніх пенсій практично відповідала інфляції,

– пише Данило Гетманцев.

Нагадуємо, що з 1 грудня для українців зросли пенсії. Раніше мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність, складала 2 027 гривень. Але вона зросла до 2 093 гривні. Максимальна ж пенсія становить 20 930 гривень.