Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Усі внутрішньо переміщені особи з переліку отримають грошову допомогу.
Актуально Яку допомогу можуть отримати переселенці в Україні
Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:
• території, що є тимчасово окупованими;
• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
• території, на яких тривають активні бойові дії.
Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію,
– говориться у документі
Як ще отримати допомогу переселенцю
- Продуктові набори можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах чи громадах. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення або документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер і документ, який засвідчує статус ВПО.
Грошову допомогу також фінансує благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.
- В Україні матеріальні виплати на оплату комуналки отримують 2,5 мільйона сімей, середній розмір субсидії – 1800 гривень. Переселенці можуть переоформити свої субсидії, які вони отримували раніше в тимчасово окупованих регіонах. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг.