Це територіальні громади Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Усі внутрішньо переміщені особи з переліку отримають грошову допомогу.

Актуально Яку допомогу можуть отримати переселенці в Україні

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії:

• території, що є тимчасово окупованими;

• території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

• території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію,

– говориться у документі

Як ще отримати допомогу переселенцю