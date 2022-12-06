Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Все внутри перемещенные лица из перечня получат денежную помощь.
Актуально Какую помощь могут получить переселенцы в Украине
Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций. В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия:
• территории, временно оккупированные;
• территории, находящиеся в окружении (блокировке);
• территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию,
– говорится в документе
Как еще получить помощь переселенцу
- Продуктовые наборы можно получить по месту фактического пребывания в областных центрах или общинах. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер и документ, удостоверяющий статус ВПЛ.
Денежную помощь также финансирует благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября - и ВПЛ из Харьковской области.
- В Украине материальные выплаты на оплату коммуналки получают 2,5 миллиона семей, средний размер субсидии – 1800 гривен. Переселенцы могут переоформить свои субсидии, получаемые ранее во временно оккупированных регионах. Для этого нужно обратиться в Центр предоставления админуслуг.