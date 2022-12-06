Это территориальные общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Все внутри перемещенные лица из перечня получат денежную помощь.

Актуально Какую помощь могут получить переселенцы в Украине

Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций. В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия:

• территории, временно оккупированные;

• территории, находящиеся в окружении (блокировке);

• территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию,
– говорится в документе

Как еще получить помощь переселенцу

  • Продуктовые наборы можно получить по месту фактического пребывания в областных центрах или общинах. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер и документ, удостоверяющий статус ВПЛ.

  • Денежную помощь также финансирует благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября - и ВПЛ из Харьковской области.

  • В Украине материальные выплаты на оплату коммуналки получают 2,5 миллиона семей, средний размер субсидии – 1800 гривен. Переселенцы могут переоформить свои субсидии, получаемые ранее во временно оккупированных регионах. Для этого нужно обратиться в Центр предоставления админуслуг.