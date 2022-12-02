Про це повідомив голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Очікуємо позицію уряду, але багато що говорить про те, що пільга буде скасована із середини 2023 року,

– повідомив Гетманцев.

Він додав, що в першу чергу пільгу скасують для грального бізнесу. Ухвалення відповідного законопроєкту в другому читанні підтримав профільний комітет парламенту. Закон набуде чинності одразу після підписання. Для решти компаній та ФОПів пільги скасовуватимуть поступово протягом перехідного періоду.

При цьому, за словами Данила Гетманцева добровільну сплату Єдиного соціального внеску до кінця війни залишать без змін.

Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати,

– повідомляв нардеп в інтерв'ю 24 каналу.

Податкові пільги приносили більше шкоди ніж користі

За розрахунками депутатів, за квітень-листопад 2022 року пільгова спрощена система коштувала бюджету 2,5 – 3,5 мільярда гривень. Порівняно з дефіцитом кошторису, близько 5 мільярдів доларів на місяць. Окрім того, пільгова спрощена система деформувала конкурентне середовище та надала переваги тільки прибутковим бізнесам.

Податки з обороту, якщо вони використовуються не лише мікробізнесом, як це було в останні 20 років, а й середнім та великим, викривляють конкуренцію та сприяють виникненню вертикально інтегрованих монополій,

– вважає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Якщо раніше весь бізнес сплачував класичний податок на прибуток (18%) та податок на додану вартість (20%), то при переході на спрощену систему сплачується 2% податку від усього доходу, а не лише прибутку. Таким чином, перехід на спрощену систему найбільше вигідний компаніям з великою дохідністю.

Вимоги міжнародних партнерів

Ще одна причина, чому влада хоче скасувати пільги, це вимоги МВФ. У межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків. Оскільки Україна отримує мільярди доларів від міжнародної допомоги, воно має і сама, хоча б частково, забезпечувати свої потреби.