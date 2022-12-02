Об этом сообщил глава комитета налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Ожидаем позицию правительства, но многое говорит о том, что льгота будет отменена с середины 2023 года,

– сообщил Гетманцев.

Он добавил, что в первую очередь льготу отменят для игорного бизнеса. Принятие соответствующего законопроекта во втором чтении поддержал профильный комитет парламента. Закон вступит в силу сразу после подписания. Для остальных компаний и ФЛПов льготы будут отменены постепенно в течение переходного периода.

При этом, по словам Даниила Гетманцева, добровольную уплату Единого социального взноса до конца войны оставят без изменений.

Это вопрос совести того предпринимателя, который работает где-то там на Франковщине и платит налог или нет. Я убежден, что должен платить, но не могу юридически от него это требовать,

– сообщал нардеп в интервью 24 каналу.

Налоговые льготы приносили больше вреда, чем пользы

По расчетам депутатов, за апрель-ноябрь 2022 льготная упрощенная система стоила бюджету 2,5 - 3,5 миллиарда гривен. По сравнению с дефицитом сметы около 5 миллиардов долларов в месяц. Кроме того, льготная упрощенная система деформировала конкурентную среду и предпочла только прибыльные бизнесы.

Налоги с оборота, если они используются не только микробизнесом, как это было за последние 20 лет, но и средним и большим, искажают конкуренцию и способствуют возникновению вертикально интегрированных монополий,

– считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Если раньше весь бизнес уплачивал классический налог на прибыль (18%) и налог на добавленную стоимость (20%), то при переходе на упрощенную систему уплачивается 2% от налога от всего дохода, а не только прибыли. Таким образом, переход на упрощенную систему наиболее выгоден компаниям с большой доходностью.

Требования международных партнеров

Еще одна причина, почему власти хотят отменить льготы, это требования МВФ. В рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений. Поскольку Украина получает миллиарды долларов от международной помощи, она должна и сама, хотя бы частично, обеспечивать свои потребности.