Превысил 800 миллиардов: дефицит украинского бюджета

В ноябре дефицит общего фонда госбюджета вырос на 163,3 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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За январь-ноябрь 2022 дефицит бюджета составил 810,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд - в сумме 807,5 миллиарда гривен.

Интересно, что нынешние показатели дефицита намного меньше, чем были запланированы росписью общего фонда на январь-ноябрь 2022 года – 1281,9 миллиарда гривен.

В ноябре фактический дефицит бюджета составил 170 миллиардов гривен, в том числе общего фонда – 163,3 миллиарда гривен.

Сколько средств поступило в бюджет в ноябре

В общий фонд государственного бюджета за ноябрь поступило 94,4 миллиарда гривен.

Больше всего – от уплаты импортного НДС и налога на прибыль предприятий. Соответственно, 26,8 и 23,6 миллиарда гривен.

НДС с произведенных в Украине товаров – 12 миллиардов гривен.

5,8 миллиарда гривен за использование недр.

5,5 миллиардов гривен акцизного налога.

ввозная и вывозная пошлина – 2,7 миллиарда гривен.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в ноябре составили 39 миллиардов гривен.

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Какую сумму составили расходы

Расходы бюджета составляют 312,7 миллиарда гривен, в том числе общего фонда – на сумму 260,5 миллиарда гривен.

За почти весь период полномасштабной войны, за январь-ноябрь, расходы бюджета составляют 2,3 триллиона гривен, в том числе общего фонда – 2,1 триллиона гривен.

К слову, платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2022 составили 397,4 миллиарда гривен (96,6% плана), платежи по обслуживанию – 149,6 миллиарда гривен (89,9% плана).