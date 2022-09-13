Дефицит бюджета
По данным от народного депутата Ярослава Железняка, дефицит госбюджета в 2023 году составит 20% ВВП. Это 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
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В 20% входят: общий фонд – 17,3%, Спецфонд – 2,7%.
Госзаимствования составят 1,516 триллиона гривен, среди которых:
- внешние 1,426 триллиона гривен;
- внутренние 90,7 миллиарда гривен;
По словам нардепа, 94% заимствований планируется извлечь из внешних ресурсов.
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Важные показатели бюджета
По словам премьер-министра Дениса Шмигаля Бюджет-2023 – это бюджет для победы.
Следовательно, почти 50% всего бюджета будет направлено на оборону и безопасность нашей страны.
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.