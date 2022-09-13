Дефіцит бюджету
За даними від народного депутата Ярослава Железняка, дефіцит держбюджету у 2023 році становитиме 20% від ВВП. Це 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
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У 20% входять: загальний фонд – 17,3%, Спецфонд – 2,7%.
Держзапозичення становитимуть 1,516 трильйона гривень, серед яких:
- зовнішні 1,426 трильйона гривень;
- внутрішні 90,7 мільярда гривень;
За словами нардепа, 94% запозичень планується взяти з зовнішніх ресурсів.
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Важливі показники бюджету
За словами прем'єр-міністр Денис Шмигаль Бюджет-2023 – це бюджет для перемоги.
Відтак, Майже 50% всього бюджету буде спрямовано на оборону та безпеку нашої країни.
- Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;
- Видатки – 2,57 трильйона гривень;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.