Дефіцит бюджету

За даними від народного депутата Ярослава Железняка, дефіцит держбюджету у 2023 році становитиме 20% від ВВП. Це 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

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У 20% входять: загальний фонд – 17,3%, Спецфонд – 2,7%.

Нагадаємо, що до остаточного ухвалення проєкт ще має пройти 2 читання, а відтак може зазнати змін.

Держзапозичення становитимуть 1,516 трильйона гривень, серед яких:

зовнішні 1,426 трильйона гривень;

внутрішні 90,7 мільярда гривень;

За словами нардепа, 94% запозичень планується взяти з зовнішніх ресурсів.

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Важливі показники бюджету

За словами прем'єр-міністр Денис Шмигаль Бюджет-2023 – це бюджет для перемоги.

Відтак, Майже 50% всього бюджету буде спрямовано на оборону та безпеку нашої країни.

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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