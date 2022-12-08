Чего ждать от инфляции в 2023 году

После инфляционного всплеска, обусловленного полномасштабной войной, по итогам следующего года по росту потребительских цен замедлится. Этому в первую очередь должно поспособствовать снижение рисков безопасности благодаря успешным действиям ВСУ.

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Председатель НБУ Андрей Пышный отметил, что освобождение оккупированных территорий, налаживание на них производства и логистики, а также расширение возможностей морской логистики окажет значительное влияние на обуздания инфляционных процессов.

Однако по-прежнему НБУ не ожидает стремительного замедления инфляции в условиях войны. Украинская экономика еще долгое время будет функционировать в условиях ограниченной логистики и дефицита электроэнергии,

– рассказал он.

Ослабление потребительского спроса может частично компенсировать инфляционные эффекты от роста производственных затрат бизнеса. Вместе с тем он отметил, что инфляция будет снижаться достаточно медленно в 2023-2024 годах существенно превышать цель НБУ в 5%.

В таких условиях НБУ будет направлять свою политику прежде всего на удержание под контролем инфляционных ожиданий и сохранение управляемости инфляционных процессов,

– добавил Пышный.

Напомним, что для стран с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают инфляцию на уровне 1-3% годовых. Для стран с развивающимися рынками среднесрочная инфляционная цель выше и колеблется обычно в пределах от 4 до 8% годовых.

В целом, уровень инфляции изображает рост общего уровня цен, что отражает снижение покупательной способности денежной единицы.

Почему цены выросли

Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции.

Пышный отметил, что усиление российских терактов против критической инфраструктуры Украины, в частности объектов энергетики, усложняет экономическую активность в разных секторах – от металлургии до пищевой промышленности, животноводства и сферы услуг.

В частности, в последние месяцы существенно выросли расходы предприятий на поддержку бесперебойной работы в условиях периодических отключений электроэнергии. К тому же ее дефицит приводит к сокращению производства и, соответственно, предложению товаров. Рост спроса населения на топливо в условиях регулярных отключений создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей,

– рассказал глава НБУ.

Пышный резюмировал, что все вышеперечисленные факторы влекут за собой удорожание широкого спектра товаров и услуг, а по отдельным позициям – существенный рост цен.