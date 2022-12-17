Однак згодом трейдери змогли його подолати, а ціна пального навіть почала знижуватись. Найпомітніший стрибок відбувся з ціною автогазу, який 16 червня в середньому коштував 42,50 гривні за літр, а вже 16 серпня – 26,56 гривні.

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Новим викликом для ринку пального стали масовані атаки росіян по критичній інфраструктурі та перебої з постачанням електроенергії. Так протягом останнього місяця ціна бензину та дизелю знову пішла вгору. В середньому на АЗС ці види пального подорожчали на 2,34 та 6 гривень відповідно.

Тож 24 канал поспілкувався з експертами з ринку пального, аби з'ясувати, чи лише перебої з електроенергією стали причиною зростання ціни, чи варто готуватись до дефіциту та, що взагалі чекати у наступному 2023 році.

Ціна пального зросла у листопаді

"Ажіотаж – національний інстинкт"

Сергій Куюн нагадує, що 23 листопада відбувся обстріл, який фактично призвів до першого блекауту і відповідно виник ажіотаж та паніка, коли люди скуповували пальне. На його думку, в українців вже такий національний інстинкт, якщо страшно, треба їхати заправлятись. Друга причина зростання ціни бензину та дизелю – зростання потреби у генераторах, а відповідно і ріст попиту на пальне.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Тобто попит зріс. Я от спілкувався з великими мережами від 10% до 20% було зростання реалізації у перші 3–4 дні (після 23 лютого – 24 канал). Зараз, наприклад, половина станцій взагалі стоїть порожніми. Є пальне, вони працюють, всі марки пального є, але немає покупців.

Митниця зупинилась

Також ціна пального зросла під час блекауту через зупинку роботи митниці. Експерт пояснює, через перебої з електроенергією виявилось, що пальне неможливо оперативно привезти в Україну, оскільки митниця зупинилась.

У неї теж не було світла й вона не могла здійснювати оформлення вантажів. Спочатку світла у них не було, потім зв’язку, тобто тут є попит, а постачань немає. Відповідно теж виник ажіотаж, який призвів до збільшення закупівенних цін (оптових). Оптові постачальники підвищували ціни,

– пояснює він.

Член Експертної ради Міністерства енергетики Геннадій Рябцев теж відзначає проблеми з логістикою та на митниці через відсутність електроенергії, як одну з причин зростання ціни пального.

Геннадій Рябцев Член Експертної ради Міністерства енергетики Не лише через відсутність самої електричної енергії, але й через відсутність зв’язку в пунктах пропуску і доступу до мережі податкової служби та митного контролю. І в Україні зараз через постійні перебої з електропостачанням не на всіх автозаправних станціях реалізується паливо, тому що не всі вони обладнане генераторами. На деяких працює лише одна роздавальна колонка і це також спричинює зростання вартості палива.

Ембарго на російську нафту

Одним з не менш важливим фактором зростання ціни пального експерти назвали запровадження ембарго ЄС на російську нафту, котре набуло чинності 5 грудня. Адже Україна експортує паливо переважно саме з Європи.

По-перше, скоротилась кількість пропонування того самого дизельного палива, тому що воно експортується передусім з Європи, тому що немає інших постачань і на цьому ринку зараз в основному задовольняються на умовах середньострокових та довгострокових контрактів,

– пояснює Рябцев.

Що стосується обсягів переробки нафтопродуктів, то вони скоротились через скорочення постачання російського палива. На думку Рябцева, виходом могло б стати підписання відповідних угод між виробниками палива у Європі та українськими трейдерами, однак вони надають перевагу партіям нафтопродуктів, які закуповують на спотовому ринку, що називається сьогодні на сьогодні.

Відтак менше можливостей для закупівлі та конкуренція між самими учасниками ринку і цілком зрозуміло, що вищі ціни. "Крім того, ми маємо зараз необхідність закупівлі зимового палива. По-перше, цього палива менше, по-друге, це паливо дорожче порівняно з літніми марками палива", – додає він.

Сергій Куюн зазначає, що ніхто не міг спрогнозувати, що відбуватиметься після нафтового ембарго. Він пригадує, що у період з 23 листопада по 5 грудня всі писали навкруги: "Ой, буде зростання цін", "Ой, не буде продукту". Відтак всі європейські ресурсовласники просто зупинили торгівлю.

Якщо всі кажуть, що завтра зросте ціна, то навіщо мені сьогодні продавати. І відповідно і в закупівлях відбулась пауза. Тобто не могли в українських компаніях оперативно купити, або продавали, але за високими спекулятивними цінами. Але наші купували, тому що не було вибору, адже потрібно було пальне. Відповідно це все призвело до того, що був закуплений обсяг до досить високим цінам і ці ціни поки що зберігаються,

– розповідає директор "А-95".

Після того, як панічні настрої та ажіотаж спали, а ціна у світі пішла до низу, в Україні вона навпаки продовжує повільно зростати. Адже реальні угоди, які укладають трейдери все одно зараз в собі тримають спекулятивну складову. "Європейці – вони теж бізнесмени, вони бачать, що трейдери з України їм дзвонять, є ажіотаж. Ніхто не казав: "Мабуть, дорого, купувати не будемо". Всі побігли і купили це дороге пальне. Відповідно воно і спровокувало оце зростання". – пояснює Куюн.

Разом з тим він сподівається, що незабаром сформується запас на ринку пального, це відчують ресурсовласники у Європі і відповідно ціни на українських АЗС теж підуть донизу. Оскільки зараз досить високі обсяги постачання, такі ж як влітку, хоча нині споживання значно нижче.

Від чого залежить ціна автогазу

Якщо на ціну дизелю та бензину суттєво впливають внутрішні чинники, наприклад, попит, то що стосується скрапленого газу – суто тенденції світового ринку та сфера закупівель.

Можливо, десь якийсь локальний дефіцит виник, або котирування світові починають змінюватись. Там багато факторів, цей ринок трошки не схожий на бензин та дизель, тому це можна пояснювати тільки зміною світової кон’юнктури,

– розповідає Куюн.

Нагадаємо, що найвища ціна скрапленого газу на АЗС склада в середині червня 42,50 гривні за літр, станом на 15 грудня в середньому це 29,52 гривні. Найнижчу ціну у 26, 95 гривень 15 грудня готовий запропонувати оператор "Авантаж 7".

Дефіцит: чи варто взагалі розглядати такий варіант

Наприкінці весни – початку літа в Україні виник дефіцит пального. Це було спричинено низкою обставин, починаючи від знищення потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз внаслідок ракетних обстрілів, так і тим, що практично все пальне Україна імпортувала з Росії та Білорусі.

Відповідно після початку повномасштабної війни країна переорієнтовувалася на нові ринки постачання – Європу. Це спричинило проблеми з логістикою, адже цистерн та бензовозів було недостатньо. Зараз підстав говорити про те, що дефіцит пального може повторитись – немає. В цьому одноголосно запевнили експерти 24 канал.

Абсолютно немає. Чому був той дефіцит? Тому що в нас росіяни зруйнували 100% постачань і відповідно у нас не було ні досвіду постачання з Європи, ні контрактів, ні транспорту. У Європейців не було ресурсів під нас, тому що ніхто на нас не розраховував, бо нас ніколи не було на тому ринку. Зараз це все працює, в нас кількість бензовозів цьогоріч зросла більш ніж у три рази. У нас і залізниця працює нормально. Всі мають контракти. Всі знають куди бігти й кому дзвонити. Тому я взагалі виключаю вірогідність якихось таких рецидивів в тій чи іншій формі,

– розповів Куюн.

Говорити про те, що дефіцит може виникнути через масове використання генераторів Рябцев вважає некоректним. "Нестача палива через більшу кількість генераторів виникнути не може, тому що всі генератори разом менше споживають палива, ніж одине велике аграрне підприємство", – пояснює він.

Що буде з ціною пального у 2023 році

У жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначив, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.

З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими,

– додали там.

Нагадаємо, що у листопаді пальне подорожчало на 59,4% у річному вимірі та на 1,3% у місячному. Зростання цін у місячному вимірі регулятор пояснив підвищенням витрат бізнесу та посиленням попиту на тлі перебоїв з електропостачанням.

Драйвери зростання цін

Геннадій Рябцев прогнозує, що драйверів зростання ціни пального у наступному році може бути декілька.

Недосконалість логістичних ланцюжків і відсутність покладеної на трейдерів відповідальності. Відсутність у державі будь-яких засобів контролю й скорочення обсягів постачань нафтопродуктів на європейський ринок після запровадження ембарго, як 5 грудня, так і 5 лютого наступного року.

До слова, Сергія Куюн також зауважує, що внаслідок ембарго на російські нафтопродукти ціна пального може зрости.

Я це не виключаю, тому, що це означає, Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного палива. Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні – 24 канал), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць – дуже суттєві обсяги,

– пояснює він.

Що варто знати про нафтове ембарго З 5 грудня діє ембарго на російську нафту та цінова стеля у 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7, ЄС та Австралія. Такі санкції забороняють европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн. А вже з 5 лютого наступного року ці ж обмеження стосуватимуться й російських нафтопродуктів. Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

Ембарго на російські нафтопродукти

Директор "А-95" вважає, що в Європі будуть намагатись замінити російські нафтопродукти й купуватимуть не в агресорки. Однак потрібно зауважувати той факт, що всі ці нові джерела постачання віддалені. Мовиться про Азію, Арабські країни. Також через це зросте й ціна, адже зросте вартість логістики

З Індії, наприклад, танкер іде три тижні, а з Приморська російського – три дні. Звичайно, що це інше транспортне плече, інші ціни й так інше. Тому я не виключаю, що через цей ажіотаж і великий попит ціна може зростати до якогось періоду, доки ринок не знайде заміну цим ресурсам. А потім, коли це вийде на якісь стабільні рейки, я думаю, що ціна врівноважиться. Ця транспортна складова – вона велика, це буде дорожче, ніж з Росії везти, але це не є якісь космічні цифри. Умовно кажучи, це буде дорожче на дві–три гривні за літр – це максимум,

– прогнозує Куюн.

Тому не можна сказати, що це в рази чи в десятки відсотків подорожчання. Я не виключаю, що оці місяці до 5 лютого і лютий – вони будуть напружені, а напруга – це завжди висока ціна.

Але знову таки ми живемо в такий час, що ніхто нічого ствердно сказати не можу. Дивіться, як всі очікували нафтового ембарго, можливо, це росіяни розганяли. "Все пропало, ціни злетять, нафти не буде, дефіцит". І що? Тиждень – два ми прожили з цим, а ціни не те що не зросли, вони впали. Тому от як буде з продуктом тут теж важко стверджувати. В принципі, по теорії, як воно має бути: зростання ціни, це підтягне вартість на світовому ринку.

Подолання дефіциту: приклад України

Подолання Україною дефіциту пального певною мірою можна вважати показовим, адже наша країна зуміла за досить короткий термін побудувати абсолютно нову логістику та знайти нових постачальників. Одне з рішень подолання дефіциту – купувати пальне по високій ціні, аби наповнити ринок, вважає Сергій Куюн.

Як ми подолали кризу тоді в травні-червні? Просто наші хлопці приходили й казали: "Скільки?", "Що на 20% вище ринку – на", "У перевізника тариф в 5 разів вище ринку – на". Все, і ми тоді привезли пальне. Так, воно було дорогим, ми його купували для того, щоб наситити ринок. Як тільки ринок наповнився, впали й ті спекулятивні премії, тариф на перевезення та транспортування теж спав й став ринковим,

– пригадує він.

На його думку, те саме відбуватиметься й у Європі. "Так буде період, коли доведеться платити дорого, але потім це призведе до того, що ціна стане ринковою, рано чи пізно, все буде нормально і поїде просто з інших джерел", – додає експерт.