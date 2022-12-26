Курс валют в банках

За данным "Минфина", 26 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (+10 копеек по сравнению с 23 декабря), а купить за 40,40 гривны (+3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 41,70 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,40 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,14 гривны (+12 копеек), а продают – за 40,65 гривны (+34 копейки), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают – за (+34 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,01 гривны (+7 копеек), а продажа – 42,71 гривны (+37 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+23 копейки), а продажа – 40,60 гривны (+30 копеек).

(+23 копейки), а продажа – (+30 копеек). Евро покупают по 42,30 гривны (+20 копеек), а продают за 42,55 гривны (+23 копейки).

Вырастет ли курс к Новому году

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 каналу рассказал, что до конца года и в первую неделю января можно рассчитывать на то, что курс останется стабильным. Валютные тренды в этот период особо не изменятся.