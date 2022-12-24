Выключили свет: пройдет ли оплата через POS-терминал

Внутренние банковские системы готовы принимать оплату с POS-терминалов даже при отсутствии света, рассказывает в комменарии 24 каналу Сергей Савка, директор Департамента развития розничного бизнеса Юнекс Банк.

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В настоящее время абсолютное большинство банков имеют очень высокую степень автономности и отключения никак не влияют на работоспособность процессинга. Итак, все карточные операции, в том числе платежи онлайн, операции в мобильных приложениях и через POS-терминалы работают штатно,

– объясняет он.

От чего зависит пройдет ли оплата

Вместе с тем банкир подчеркивает, что следует понимать, доступность оплаты картой зависит не только от банка. Если сам терминал обесточен, он не сможет принять оплату.

Слабая интернет-связь

Еще одна проблема – слабая интернет-связь или ее полное отсутствие. Если терминал передает данные с помощью мобильной сети, а возможности ограничены, оплата не сможет пройти.

Так что если торговец позаботился о бесперебойном электричестве и связи для терминала, оплатить картой можно,

– успокаивает Сергей Савка.

Как еще рассчитаться, когда нет света

Терминал на телефоне

Чтобы рассчитывать клиентов при отключении света, малый бизнес уже частично перешел на терминалы в телефонах. Так, за ноябрь количество пользователей "Терминал ПриватБанка" на мобильных устройствах выросло на 25%, а количество оплат – на 30%.

QR код

Также бизнес при отсутствии энергоснабжения может использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне. Такая функция доступна в ряде банков, например в Монобанке и Привате.

Наличные деньги снимают чаще

Банкир Сергей Савка рассказывает, что, безусловно, аварийные отключения повлияли на объемы снятия наличных. Более того, они существенно выросли.

Пока трудно говорить о конкретных цифрах, ведь статистики по рынку еще нет, но по ощущению объемы выросли минимум на треть. Это абсолютно нормальная реакция, и банки с пониманием относятся к тренду. Сейчас все больше банков присоединяется к так называемому "банкоматному роумингу", увеличивая лимиты на снятие наличных с карт других банков,

– поделился банкир.

Также он добавил, что на днях к этой инициативе присоединится Юнекс Банк. Вместе с постепенным ростом сети отделений, которые могут работать без электричества, это значительно упростит обналичивание украинцами.

Национальный роуминг

В случае блэкаута в НБУ разработали план действий под названием Банк несокрушимости (Power Banking), который объединит тысячи отделений банков и те будут работать как один механизм в более чем 200 городах и селах.

Ожидается, что эти отделения будут функционировать как одна сеть. Мы разрабатываем операционные решения для поддержки сети, которая смогла бы функционировать даже в условиях отключения электроэнергии, в режиме резервного питания, с альтернативными каналами связи и наличными. Идея уникальна и нигде в мире не было реализовано чего-то подобного,

– рассказал глава НБУ Пышный в интервью IMF Country Focus IMF Country Focus.

Национальный роуминг будет частью такого Банка несокрушимости и предусматривает установление единого лимита и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

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Сколько наличных денег нужно

Еще раньше мы общались с частным инвестором, чтобы выяснить, сколько наличных денег нужно держать украинцам. Тогда Василий Матий посоветовал иметь сумму, которой вам хватило бы на неделю-две среднемесячных расходов. Четких сумм, конечно, эксперт не смог назвать, ведь у каждого разный доход, и утверждать, что всем хватит, например, две тысячи гривен – некорректно.

Также, учитывая, что украинцы сейчас живут в достаточно форс-мажорных обстоятельствах, Матий порекомендовал накопить финансовую подушку безопасности. То есть иметь сбережения, которых будет достаточно на год жизни, чтобы удовлетворить хотя бы основные потребности.

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Напомним! "Приватбанк" и "Ощадбанк" увеличили лимит снятия наличных с банкоматов: 20 и 50 тысяч гривен соответственно.

Готовы ли сети магазинов

Fozzy Group рассказали, что клиенты их магазинов могут рассчитываться картами на кассах при наличии автономного питания в супермаркете (генератора) и бесперебойной интернет-связи. Поэтому торгово-промышленная группа активно оборудует свои магазины генераторами.

Так, на 12 декабря уже есть 85 "светлых" супермаркетов в 30 населенных пунктах, которые оборудованы генераторами. Эти магазины могут работать даже при отключениях света, чтобы гости покупали еду и необходимые товары. К концу декабря количество "Сильпо" с автономным питанием вырастет до 179 магазинов в 60 городах или 60% от всей сети. И это еще не окончательная цифра – уже в начале следующего года (верим – в январе) несокрушимыми станут 285 из 300 магазинов "Сильпо", то есть 95% всей сети,

– поделились с 24 каналом в Fozzy Group.

Кроме генераторов Fozzy Group оборудует свои магазины и бесперебойной интернет-связью. Там подчеркнули, что делают все возможное, чтобы покупатели могли рассчитаться картой и снять наличные на кассах магазинов.

Поэтому мы закупили "старлинки" для всех магазинов с генераторами: более 170 устройств будем иметь до конца декабря. Далее будем подключать спутниковый интернет вместе с установкой генераторов в магазинах,

– рассказали в торгово-промышленной группе.

Также 24 канал позвонил по телефону в "Эпицентр", чтобы узнать, были ли у клиентов их сети магазинов проблемы с оплатой покупок в безналичной форме. Там нас заверили, что оборудуют магазины генераторами, а также решают проблемы, которые могут возникнуть с интернет-связью, чтобы украинцы могли без проблем совершать покупки даже при отсутствии электроснабжения.

Напомним, что еще в начале полномасштабной войны НБУ разрешил снимать наличные деньги в аптеках, АЗС, кассах магазинов и т.д. Для обналичивания в магазине, аптеке или АЗС необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен. Но заметим, что если снимать наличные с карты через Укрпочту или "Новую почту", то за услугу придется оплатить 1,5%–2% от суммы.