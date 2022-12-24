Вимкнули світло: чи пройде оплата через POS-термінал

Внутрішні банківські системи готові приймати оплату з POS-терміналів навіть за відсутності світла, розповідає у коментарі 24 каналу Сергій Савка, директор Департаменту розвитку роздрібного бізнесу Юнекс Банк.

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Наразі абсолютна більшість банків має дуже високий ступень автономності та відключення жодним чином не впливають на працездатність процесингу. Отже, усі карткові операції, в тому числі платежі онлайн, операції в мобільних додатках та через POS-термінали працюють штатно,

– пояснює він.

Від чого залежить чи пройде оплата

Разом з тим банкір підкреслює, що слід розуміти, доступність оплати карткою залежить не тільки від банку. Якщо сам термінал знеструмлено, він не зможе прийняти оплату.

Слабкий інтернет-зв'язок

Ще одна проблема – слабий інтернет-зв'язок або його повна відсутність. Якщо термінал передає дані за допомогою мобільної мережі, а її можливості обмежені, оплата не зможе пройти.

Тож якщо торговець подбав про безперебійну електрику та зв’язок для терміналу, сплатити карткою можна,

– заспокоює Сергій Савка.

Як ще розрахуватись, коли немає світла

Термінал на телефоні

Щоб розраховувати клієнтів під час відключень світла малий бізнес вже частково перейшов на термінали в телефонах. Так за листопад кількість користувачів "Термінал ПриватБанку" на мобільних пристроях зросла на 25%, а кількість оплат – на 30%.

QR код

Також бізнес на час відсутності енергопостачання можуть використовувати QR код свого POS-терміналу у смартфоні. Така функція доступна у ряді банків, наприклад, у Монобанку та Приваті.

Готівку знімають частіше

Банкір Сергій Савка розповідає, що безумовно аварійні відключення вплинули на обсяги зняття готівки. Ба більше вони суттєво зросли.

Наразі важко казати про конкретні цифри, адже статистики по ринку ще немає, але за відчуттям обсяги зросли мінімум на третину. Це абсолютно нормальна реакція та банки з розумінням ставляться до тренду. Наразі ж все більше банків приєднується до так званого "банкоматного роумінгу", збільшуючи ліміти на зняття готівки з карток інших банків,

– поділився банкір.

Також він додав, що днями до цієї ініціативи приєднається і Юнекс Банк. Разом із поступовим зростанням мережі відділень, що можуть працювати без електрики, це значно спростить отримання готівки українцями.

Національний роумінг

На випадок блекауту у НБУ розробили план дій під назвою Банку незламності (Power Banking), котрий об'єднає тисячі відділень банків й ті працюватимуть, як один механізм у понад 200 містах і селах.

Очікується, що ці відділення функціонуватимуть як одна мережа. Ми розробляємо операційні рішення для підтримки цієї мережі, яка змогла б функціонувати навіть в умовах відключення електроенергії, у режимі резервного живлення, з альтернативними каналами зв'язку і готівкою. Ідея унікальна і ніде в світі не було реалізовано чогось подібного,

– розповів голова НБУ Пишний в інтерв'ю IMF Country Focus IMF Country Focus.

Національний роумінг буде частиною такого Банку незламності й передбачає встановлення єдиного ліміту та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Детальніше Банк незламності та відділення з генераторами: де зняти готівку під час блекауту

Скільки готівки потрібно

Ще раніше ми спілкувались з приватним інвестором, аби з'ясувати скільки готівки потрібно тримати українцям. Тоді Василь Матій порадив мати суми, котрої б вам вистачило на тиждень-два середньомісячних витрат. Чітких сум, звичайно, експерт не зміг назвати, адже у кожного різний дохід, тож стверджувати, що всім вистачить, наприклад, дві тисячі гривень – некоректно.

Також, з огляду на те, що українці зараз живуть в досить форс-мажорних обставинах, Матій порекомендував накопичити фінансову подушку безпеки. Тобто мати заощадження, яких буде достатньо на рік життя, щоб задовольнити хоча б базові потреби.

Більше про це Яку суму грошей треба тримати в готівці на випадок блекауту

Нагадаємо! "Приватбанк" та "Ощадбанк" збільшили ліміт зняття готівки з банкоматів: 20 та 50 тисяч гривень відповідно.

Чи готові мережі магазинів

Fozzy Group розповіли, що клієнти їх магазинів можуть розраховуватися картками на касах за наявності автономного живлення у супермаркеті (генератора) та безперебійного інтернет-зв'язку. Тож торгово-промисловв групв активно обладнує свої магазини генераторами.

Так, на 12 грудня вже маємо 85 "світлих" супермаркетів у 30 населених пунктах, які обладнані генераторами. Ці магазини можуть працювати навіть при відключеннях світла, аби Гості купували їжу та необхідні товари. До кінця грудня кількість "Сільпо" з автономним живленням зросте до 179 магазинів у 60 містах або 60% від всієї мережі. І це ще не остаточна цифра – вже на початку наступного року (віримо – у січні) незламними стануть 285 з 300 магазинів "Сільпо", тобто 95% всієї мережі,

– поділились з 24 каналом у Fozzy Group.

Окрім генераторів Fozzy Group обладнує свої магазини й безперебійним інтернет-зв'язком. Там підкреслили, що роблять усе можливе, аби покупці мали змогу розрахуватись карткою та зняти готівку на касах магазинів.

Тож ми закупили Старлінки для всіх магазинах з генераторами: понад 170 пристроїв будемо мати до кінця грудня. Далі будемо підключати супутниковий інтернет разом із встановленням генераторів у магазинах,

– розповіли в торгово-промисловій групі.

Також 24 канал зателефонував в "Епіцентр", щоб дізнатись, чи були у клієнтів їх мережі магазинів проблеми з оплатою покупок в безготівковій формі. Там нас запевнили, що обладнують магазини генераторами, а також вирішують проблеми, котрі можуть виникнути з інтернет-зв'язком, аби українці могли без проблем здійснювати покупки навіть за відсутності електропостачання.

Нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни НБУ дозволив знімати готівку в аптеках, АЗС, касах магазинів тощо. Для отримання готівки в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень. Але зауважимо, що якщо знімати готівку з картки через Укрпошту чи "Нову пошту", то за послугу доведеться сплатити 1,5%–2% від суми.