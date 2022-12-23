Курс валют в банках

За данным "Минфина", 23 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,90 гривны (+10 копеек против 22 декабря), а купить за 40,37 гривны (+7 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,80 гривны (+30 копеек), а продают в среднем по 42,40 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,02 гривны (+4 копейки), а продают – за 40,31 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают – за (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,94 гривны (-6 копеек), а продажа – 42,34 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,17 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,30 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 42,10 гривны (-10 копеек), а продают за 42,32 гривны (-8 копеек).

Какой будет на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу рассказала, что на этой неделе гривна может снова оказаться ниже психологической отметки в 40 гривен. Однако вместе с тем опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Также банкирша добавила, что предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте не видит.